Destiny 2: Weekly Reset am 27.07. – Das Sonnenwende-Event geht ins Finale

Bei Destiny 2 habt ihr mit dem neuen Weekly Reset das letzte Mal für 2021 die Chance am Sommer-Event “Sonnenwende der Helden” teilzunehmen. Sonst lockt vor allem die Dämmerung mit saftigen Belohnungen aus der Vergangenheit.

Was ist in Destiny 2 los? Heute startet die letzte Woche der Sonnenwende der Helden 2021. Bis zum 3. August habt ihr noch Zeit, um die neue Shotgun zu holen und eure Event-Rüstungen aufzuleveln.

Vergesst nicht, das prachtvolle Set (weißes Glühen) könnt ihr auch nach dem Event beenden, solange ihr die majestätische Rüstung (lila) abgeschlossen habt. Hier gibt’s einen Guide, wie ihr das schnell schafft: Die neue Sonnenwenden-Rüstung in Destiny 2 schnell upgraden – So spart ihr 2021 Zeit im Event

In der Gläsernen Kammer steht die zweite Raid-Herausforderung “Das einzige Orakel für dich” bereit. Hierfür dürft ihr in der Orakel-Phase niemals das gleiche Orakel zweimal töten – wechselt also im Encounter nach jeder Runde die Position.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode des Raids die Zeitverirrte Waffe “Praedyths Rache” (Scharfschützengewehr). Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die ganze Woche erhaltet ihr doppelte Prämien in der Dämmerung. Wer noch Aszendenten-Bruchstücke oder gleich 3 Dämmerungs-Waffen braucht, sollte einen Abstecher wagen.

Ihr könnt euch ab dieser Woche erstmals in Season 14 den Eroberer-Titel in der Dämmerung holen.

Was passiert sonst im Action-MMO? Habt ihr keine Lust aufs Event-Finale, ist es eher ruhig. Doch gerade ein Besuch in die Dämmerung könnte sich lohnen. Wer sich schon auf die nächste Season von Destiny 2 vorbereiten will, findet hier praktische Tipps:

7 Dinge, die ihr vorm Start der neuen Season 15 in Destiny 2 noch erledigen solltet

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 27.07. bis zum 03.08.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist der Strike

In Ungnade gefallen – legt euch also mit Navôta, der Nachfolgerin von Omnigul, an.

Im Dämmerungs-Lootpool sind diesmal gleich 3 Knarre: Das Palindrom, Shadow Price und der Schwarm kommen aus ihrer Pause seit Season 13 zurück. Beißt ihr euch sogar durch Spitzenreiter, könnt ihr die bessere Meister-Version erbeuten.

Der Schwarm (MG), das Palindrom (Handfeuerwaffe) und Shadow Price (Automatikgewehr)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Grenadier

Blackout

Der Elementar-Modifikator ist bleibt bis zum nächsten Weekly Rest gleich identisch, die anderen rotieren täglich.

Schmelztiegel: Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Zusätzlich könnt ihr euch in der 2. Aszendenten Herausforderung beweisen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Tilgungs-Mission – mit korrumpierten Schlüsselcode (+2)

Sonnenwenden-Beutezüge bei Eva im Turm absolvieren (+1)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

SUROS-Regime mit edlem Ornament

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Der exotische Sparrow

Das exotische Schiff„Silberne Abenddämmerung“

Das exotische Schiff „Goldener Tagesanbruch“

Die exotische Geist-Hülle „Tropikausal“

Die exotische Geist-Hülle „Bojen-Hülle“

Das exotische Emote „Seilspringer“

Das legendäre Emote „Unfair“

Das exotische Ornament „Graunitrit“ für SUROS-Regime

Ist bei euch die Puste mitten in Season 14 gerade aus Destiny 2 raus oder seid ihr noch munter dabei? Sagt uns doch, ob ihr mit dem Grind für die glänzenden Event-Rüstungen schon fertig seid?

Um Fashion gehts auch bei Transmog, aber damit haben die Hüter so ihre Probleme: Destiny 2 will Transmog retten, vergisst aber ein altes Problem: das Geld