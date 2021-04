Heute, am 23. März ist es in Destiny 2 Zeit für den Weekly Reset. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Herausforderungen, eine frische Feuerprobe sowie das April-Eisenbanner. Doch was können die Hüter sonst noch erwarten?

Was ist los in Destiny 2? Heute stattet Lord Saladin den Hütern einen Besuch im Turm ab und läutet damit das April-Eisenbanner ein. Eine Woche lang können sich die Spieler auf die Jagd nach Eisenbanner-Ausrüstung und -Waffen begeben, wobei die neuen Eisenbanner-Knarren erst in der kommenden Season 14 ins Spiel kommen werden.

In der neuen Saison können die Hüter auch auf die Rückkehr einer legendären Waffe aus Destiny 1 hoffen:

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 13.04. bis zum 20.04.

In Dämmerung: Die Feuerprobe könnt ihr den Strike

Prüfgelände

angehen. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Leere-Versengen

Prügler

Blackout

Bedenkt dabei, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche lang gleich bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Eisenbanner

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 1) am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“. Zudem könnt ihr die 5. Aszendenten-Herausforderung angehen.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-JagdSchlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Eisenbanner

Die exotische Geste “Wir müssen reden”

Die exotische Geste “Flugzeug spielen”

Der exotische Sparrow “Großstadt-Schneider”

Die exotische Geist-Hülle “Siegesfeuer-Hülle”

Das exotische Waffenornament für Göttlichkeit “Atropos”

Wenn ihr wissen wollt, was Kriegsgeist-Zellen in Destiny 2 können und wie ihr sie benutzt, dann haben wir hier ein paar Tipps für euch.