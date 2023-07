Destiny 2: Serverdown für Update 7.1.5.1 – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

In dieser Infobox verlinken wir die Patch-Notes zum Update, sobald sie verfügbar sind. Schaut also wieder vorbei, wenn wir diesen Artikel aktualisiert haben.

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für die Wartung 7.1.5.1 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen allerdings erst heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Das bringt der Hotfix heute: Wie immer arbeitet Bungie an der Liste der bekannten und bestätigten Probleme . Wir geben hier einen kurzen Überblick über das, was Bungie heute fixen könnte:

So sieht der genaue Zeitplan für die heutige Wartung in Destiny 2 aus:

Diese Zeiten sind heute wichtig: Das heutige Update wird wie immer für alle Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie PC erscheinen. Nach aktueller Planung beträgt die geplante Downtime 1 Stunde und 45 Minuten. Letzte Woche klappte dieser Zeitplan von Bungie zudem äusserst reibungslos.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to