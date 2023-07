Destiny 2: Weekly-Reset am 25.07. – Da wird nicht lang gefackelt

Viele Hüter haben nicht lange gefackelt und ihre Rüstungen in Destiny 2 bereits zum Leuchten gebracht. Das kostenlose Sonnenwende-Event ist aber noch nicht vorbei und geht erst in die zweite Woche. MeinMMO verrät euch, was euch diese Woche sonst noch im Loot-Shooter erwartet.

Das passiert diese Woche: Um die Story in Destiny 2 ist es still geworden. Ahsa, der brandneue NPC, schläft inzwischen tief im Methanmeer unter der Arkologie auf Titan. Die Hüter können derzeit also ganz entspannt nur das tun, was sie wollen.

Manche erledigen ein paar Triumphe oder Titel, vervollständigen ihre Sammlung, spielen Katalysatoren hoch oder jagen noch fehlende Exo-Waffen.

Story-Begeisterte Hüter hören sich noch die Schleier-relevanten Lore-Texte zu Lightfall in der Eindämmung auf Neomuna an, um mehr über dieses Objekt zu erfahren.

Andere haben sich trotz der Beschwerden über das Event zur Lagerfeuer-Party begeben und bringen noch bis Ende des Sonnenwende-Events am 08. August ihre Rüstung zum Leuchten.

Und es gibt auch Hüter die haben die Angelei aus Season 21 ruhen lassen und nutzen die Zeit für etwas Destiny-Urlaub. Ein Päuschen vom harten Grind und dem Destiny-Trott tut schließlich gut.

Egal, für welche Aktivität sich die Hüter jedoch entscheiden, der Weekly-Reset in Destiny 2 bietet eine neue Woche und bringt daher auch weitere Möglichkeiten, um sich in der Welt des Loot-Shooters ein paar Kisten zu sichern. Wir sagen euch, was da so wartet.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 25.07. bis 01.08.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Lichtklinge , in Savathuns Thronwelt Die Spieler werden diese Woche gegen die „Lichtklinge“ im Dämmerungsstrike kämpfen. Er gilt als Oryxs potenzieller Nachfolger und kann, wenn er wütend ist, einen ordentlichen Speed hinlegen. Besiegt ihn, bevor er das Licht für die falschen Zwecke nutzt.

, in Savathuns Thronwelt

Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: In der Lichtklinge könnt ihr euch diese Woche Explosives Licht mit dem Granaterwerfer Wendige GL3 sichern. Die Meister-Version der Waffe bekommt ihr aus dem Spitzenreiter.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Zonenkontrolle und Dynamik Kontrolle laufen diese Woche im PvP.

Wo gibt es diese Woche einen Bonus? Zusätzliche Rangpunkte gibt es diese Woche im Gambit.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen. Sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist die „Gläserne Kammer“ mit dem Exotic “Vex Mythoclast”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Der Zerbrochene Thron” Extra-Spitzenloot und den Exo-Bogen “Wunschender”.

Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Mancher Hüter genießt gerade die lockere Season 21 von Destiny 2, tut nur was er will

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

In der neuen Season 21 müssen die Hüter zum Meeresboden des Titan tauchen, denn der ist von Besessenen und der Schar befallen. Sie suchen auf dem Grund seines Methan-Ozeans nach etwas. Das verspricht die Lösung uralter Geheimnisse und weitere Infos über die Ursprünge des Zeugen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Niedergang” Sichert den Radialmast, bevor Calus und seine Truppen „den Schleier“ erreichen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht, dann aufgepasst: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick. Wir listen euch hier die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch schnell ans Powerlevel-Cap bringen – sofern ihr es noch nicht erreicht habt.

In Lightfall beginnen neue Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Viele Hüter aus Destiny 2 wünschen sich bereits das es gar kein Powerlevel mehr gibt und so manche Enthüllung deutet anscheinend sogar darauf hin:

Destiny 2: Enthüllung deutet massive Powerlevel-Änderungen an und die könnten euch nicht gefallen

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Osiris (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Fast jedes Emote, Ornament oder Exo-Gefährt landet früher oder später im Glanzstaub-Angebot. Daher lohnt es sich für Hüter immer, diese Ingame-Währung regelmäßig zu erspielen, um ihre Sammlung nach und nach zu vervollständigen. Auch diese Woche gibt es wieder Neues im sommerlichen Look zu kaufen.

Wie wäre es mit diesem kultigen Bumper-Boot für den Sommer? Macht defintiv Spaß damit zu cruisen und kostet nur Glanzstaub, kein Silber.

Das Bumper-Boot braucht geschickte Hüter, die gerne floaten.

Exotisches Emote „Flagge auf dem Feld”

Exotisches Sparrow „Bumper Boot”

Exotisches Schiff „Späher Zeppelin”

Exotische Geist-Hülle „Flossenhülle”

Exotisches Waffenornament „Plötzliche Sturmböe” für die Handfeuerwaffe „Sturm”

Legendäres Emote „Rollschuhtanz”

Legendäres Emote „Hüter Hochmut”

Geist-Projektion „Flamingo-Projektion”

Shader: „Löwenstolz” „Königlicher Wagemut” „Prachtglanz” „Vintage-Holz” „Granatapfel-Gloss”

Teleport-Effekte: „Beachballeffekte” „Sandburgeffekte” „Kabal-Schildbrecher”



Weitere Angebote findet ihr bei Ada-1 im Anbau des Turms. Auch hier lohnt sich ein Abstecher, falls man noch Lücken in der Sammlung hat.

Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird neue Fashion-Queen – Verkauft Shader, die sich Hüter schon lange zurückwünschen

Wie sieht es bei euch aus? Zu welcher Gattung Hüter gehört ihr derzeit? Chilliger Destiny-Urlaub, genervter Season-Verweigerer oder weiterhin begeisterter Loottaucher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

