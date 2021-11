7 Dinge, die Spieler aktuell an Destiny 2 hassen

Als treuer Destiny-2-Spieler kennt man irgendwann nicht nur die besten Seiten des Spiels. Es gibt da tatsächlich einige Sachen, die in Season 15 und bereits davor, wirklich anstrengend für die Spieler sind. Dinge, welche die Spieler von Destiny 2 eben oft kritisieren oder auch hinnehmen müssen. Zeit, sie anzusprechen, um darauf hinzuweisen.

Platz 7: Blaue Rüstungen und Waffen

Vor allem Destiny-2-Veteranen würden sofort auf blaue Rüstungs- oder Waffendrops verzichten.

Blaue Engramme sind oft der Grund für Frust: Blaue Engramme sind, wenn man nicht mehr levelt, die nervigste Beute im Spiel. Sie droppen oft und überall. Wer diese nicht regelmäßig zerlegt riskiert, dass seine Post damit vollläuft. Im schlimmsten Fall verlieren die Spieler, wegen eines blauen Items zu viel auf der Post, ihre dort gelagerten Verbesserungsprismen oder Aszendentenbruchstücke.

Wohin mit den vielen Waffenmeistermaterialien? Selbst wenn Spieler sehr konsequent darin sind, die blauen Engramme zu zerlegen, treffen sie früher oder später auf ein weiteres Problem. Durch das Zerlegen bekommt man Unmengen an Waffenmeistermaterialien.

Die blauen Engramme droppen überall bis man nicht mehr wei´wohin damit.

Wer die dann alle wieder einlösen will, sollte etwas Zeit mitbringen. Banshee-44 akzeptiert die Währung und vergibt mehr oder weniger interessante Waffen aus seinem Arsenal. Also heißt es durchklicken, zerlegen, durchklicken, zerlegen. Beim Zerlegen von schlechten Waffen droppen dann wieder Waffenmeistermaterialen. Es hört (fast) nie auf und kostet Zeit. Immerhin hat Bungie dieses Abgabe-System inzwischen verbessert. Wer die Stapel übrigens aus Platzmangel (oder dem puren Willen zur Aufgabe) direkt löscht, erhält nichts.

Ist das vielleicht die Lösung? Ein Destiny-2-Spieler dagegen hatte auf reddit diesen interessanten Vorschlag, wie blaue Engramme nicht mehr ganz so nervig wären. „Loot-to-Shoot“ nannte er seine Idee. Durch das Abschießen blauer Engramme nach dem Drop auf dem Boden sollten sich diese sofort zerlegen lassen. Die Materialien automatisch ins Inventar wandern. Für seine Idee bekam er über 5000 Upvotes.

Dieser Rüstungstrick ist auch nur ein kleiner Trost: Wenn ihr Verbesserungskerne braucht, dann könnt ihr eure Rüstungen aus den blauen Engrammen gezielter zerlegen. Es besteht die Möglichkeit, eine blaue Rüstung auf Stufe 8 zu meistern und erst dann zu zerlegen. Zugegeben, dieser Trick kostet neben Glimmer und Legendären Bruchstücken drei Verbesserungskerne und ein Verbesserungsprisma. Doch zerlegt ihr das Item dann wieder, erhaltet ihr immerhin sechs Verbesserungskerne zurück.

Auch das Mod-Komponenten-Problem wird immer größer

Ähnlich ergeht es den Spielern irgendwann mit ihren Mod-Komponenten. Auch sie droppen immer mal wieder und können für Mods ausgegeben werden.Wenn jedoch alle Mods gekauft sind, wird man sie nicht mehr los. Selbst Spider will sie nicht und die Spieler bleiben auf ihrem Überschuss an Mod-Komponenten sitzen.

Spieler wünschen sich deswegen neue Tauschoptionen: Die Hoffung einiger Spieler ist, dass es vielleicht in Zukunft irgendeinen Händler gibt, der ihnen einen guten Deal für die Komponenten anbietet. Ansonsten sieht das Inventar einiger Spieler bald so aus:

Wohin damit, wenn man alle Mods schon gekauft hat?

Platz 6: Unkontrolliert, schnippende Gegner

Sich herumportende Gegner sind in Destiny 2 unberechenbar und Platz 6. Einige Spieler berichten davon an den unterschiedlichsten Stellen und das bereits seit Season 13, wo es hauptsächlich die Kabale betraf.

Gegner die porten sind keine Seltenheit: Plötzlich steht ein Gegner, der sich vor Sekundenbruchteilen noch gefühlt in 50 Metern Entfernung auf euch zu bewegte, direkt vor eurer der Nase. Oder er verschwindet komplett aus dem Sichtfeld. Die Fieslinge porten sich einfach so von irgendwo her direkt vor eure Wumme und schämen sich nicht einmal dafür. Zuletzt konnten Spieler das Porten bei Überladungs-Champions, Unaufhaltsamen Hohn-Montrositäten und Ogern beobachten.

Noch steht er vor dir. Eine Sekunde später hinter dir.

In Endgame-Aktivitäten, wie der Spitzenreiter-Dämmerung, ist das natürlich ärgerlich und nicht mehr kontrollierbar. Aber auch der Endboss auf der Glykon, in der „Vorzeichen“-Mission schnippt sehr oft ungesehen von der einen zur anderen Seite. Kontern unmöglich.

Dieses Problem wird es immer geben: In Season 13 hatte sich Bungie bereits dazu geäußert und Verbesserungen vorgenommen, die mit dem Netzwerk-Traffic zusammenhingen. Man wies jedoch auch daraufhin, dass sich diese Problematik nie komplett ausmerzen lassen wird – beispielsweise aufgrund von spielerseitigen Internet-Rucklern.

Destiny 2 erklärt, warum Feinde gerade verstärkt porten – Verspricht Besserung

Platz 5: Das ewige Cheater-Problem

Der Klassiker unter den Dingen, welche Destiny 2 Spieler hassen, sofort ändern und verbannen würden sind die Cheater im PvP und Gambit.

Cheater sind anstrengend und machen das Spiel kaputt: Statt eines gemütlichen Zockerabends mit Freunden geben einige Spieler nach ein paar Runden genervt auf, doch noch in einem Makellos-Run auf den Leuchtturm zu kommen. Der Grund sind Cheater, die einem das Schmelztiegel-Erlebnis und einen ehrlichen Triumph vermiesen.

Cheater gegen Entwickler: Es ist seit Jahren ein unentschiedener Kampf.

BattlEye brachte eine kurzzeitige Besserung: Nach ein paar Monaten mit dem Anti-Cheat-System wurde es tatsächlich besser. Vor allem in den Trials ist die Anzahl der Cheater spürbar seltener geworden. Es gibt aber immer noch Optimierungspotenzial für das System. Inzwischen haben nämlich auch die kommerziellen Cheat-Hersteller neue Wege gefunden, diesen Schutz stellenweise zu umgehen.

Zuletzt wurde hier ein Vorfall im Gambit bekannt, wo ein besonders dreister Cheater das Gegnerteam noch in der Safe-Zone killt.

Dreister Spieler in Destiny 2 hackt sich bei Gambit in die Safe-Zone und tötet alle

Vor allem in den über Free2Play zugänglichen PvP-Modis wurden Gerüchte in der Destiny-2-Community laut, dass BattlEye im System-Tray einfach so ausgeschaltet und damit umgangen wird. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es bisher nicht. Zumal BattlEye oft auch gar nicht im Task-Manager zu sehen ist. Es zeigt aber, Bungie muss auch weiterhin dem Cheating-Problem in Destiny 2 viel Aufmerksamkeit widmen und permanent optimieren.

Platz 4: Keine Munition haben, wenn es darauf ankommt

In den wichtigsten Situationen keine Munition zu haben rangiert auf Platz 4 der wohl meistgehassten Dinge in Destiny 2.

Auch wenn es seit kurzem in Destiny 2 unendliche Primärmunition gibt, kommt man trotzdem immer wieder in Bedrängnis. Die Droprate von lila und grüner Munition ist stellenweise zu selten. So passiert es öfters, dass man längere Zeit ohne einen Schuss Power- oder Spezialmunition kämpfen muss. Das wird zudem schlimmer je schwerer die Aktivität wird. Was im Team durch munitionserzeugende Exotics, wie die Äonen-Handschuhe, oder spezielle Finisher noch kompensiert werden kann, klappt auf Solomissionen nicht mehr.

Wenn das Spiel Dir einfach keine Powermuniton geben will.

Ein Fehlercode kostet gleich die komplette Munition: Besonders ärgerlich sind dann zusätzlich die Verbindungsunterbrechungen. Haben Spieler beispielsweise während einer Aktivität, wie einem Raid oder einer Großmeister-Dämmerung den Errorcode “Anteater”, ein allgemeiner Netzwerkfehler, werden sie zusätzlich bestraft. Bungie bringt sie wieder automatisch in die Aktivität zurück, aber ohne ihnen auch nur einen einzigen Schuss grüne oder schwere Munition mitzugeben. Alles, was vor dem Error noch geladen war, ist dann futsch.

Andere Entwickler haben diese Problematik bereits gelöst: The Division 2, der Third-Person-Shooter von Ubisoft, hatte einst ein ganz ähnliches Problem. Dort wurde es dann so gelöst, dass sich die Spieler ihre Munition selbst „hochschießen“ konnten. Nach einer gewissen Anzahl an Special-Kills gibt es dort Munition als Belohnung.

Platz 3: Für eine Rang-Zurücksetzung ist kein Platz

Vor kurzem hat Destiny 2 seine Händler überarbeitet und ihnen ein neues Rangsystem verpasst. Statt mühselig seine erspielten Tokens bei den NPCs für Loot abzugeben, leveln die Spieler seither automatisch. Fürs Spielen der jeweiligen Aktivität gibts automatisch Reputation. Auch wenn es Casual-Gamer nur selten betrifft, gibt es für Platz 3 eine Sache, die Spieler beim neuen System nervt.

Ab Rang 13 beginnen die Probleme: Auf den ersten Rängen fällt es noch gar nicht auf. Upgrade-Module sind schnell ausgegeben und das Limit bei Verbesserungskernen liegt recht hoch. Doch ab Rang 13 benötigt man Platz bei den Verbesserungsprismen und Aszendentenbruchstücken. Ist man am Cap von 50 beziehungsweise 10 Stück, muss erst Platz geschaffen und die wertvollen Materialien ausgeben werden.

Die Prismen können nicht mehr abgeholt werden, bis vorhandene ausgegeben wurden.

Das bedeutet die Spieler müssen ein Rüstungsteil vollständig aufwerten. Ansonsten ist eine Zurücksetzung nicht möglich, da erst alle Items vom Händler abgeholt werden müssen. Wenn man zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nichts zum Meisterwerk machen will, hat man Pech. Wer das nämlich nicht macht, bekommt so lange auch keinen Ruf-Fortschritt mehr für die nächste Zurücksetzung.

So funktioniert das neue Ruf-Rang-System:

Destiny 2 schafft nach 4 Jahren das lächerliche Token-System ab

Platz 2: Aufgewärmte Waffen und Rüstungen

Bei Waffen und Rüstungen wird häufig recycelt: Es ist kein Geheimnis, dass die Spieler mit dem Aufwärmen alter Waffen und Rüstungen in Destiny 2 generell unzufrieden sind. Immerhin wurden viele besondere Waffen in der Vergangenheit hart gegrindet, nur um dann mit dem unliebsamen Waffenruhestand zurückgelassen zu werden. Deswegen fühlt es sich auch unfair an, wenn dann fast identische Waffen erneut im Spiel erscheinen. Da hilft auch kein neuer Anstrich oder eine leicht abgewandelte Fassung.

Damit haben die Spieler nicht Unrecht: Seit Shadowkeep bedient sich Destiny 2 tatsächlich vieler bereits vorhandenen oder bekannten Ressourcen. Jahr-1-Rüstungen wurden aufgewärmt. Es betrifft dabei nicht nur Waffen und Rüstungen. Auch der Mond war vielen Spielern schon bekannt. Ebenso die PvP-Maps Witwenhof und Dämmerbruch. Alles nur recycelte Inhalte, was viele Spieler nicht gut finden.

Doch ist Recyling wirklich so schlimm? MeinMMO Autor Sven Galitzki kann den Unmut der Spieler dadrüber nicht verstehen. Er findet das Recycling überhaupt nicht schlimm. Die Inhalte werden schließlich auf den neuesten Standard gebracht und genau das hatten sich doch viele Spieler gewünscht.

Hüter lästern über Recycling-Fest in Destiny 2 Shadowkeep – Ich freu mich trotzdem

Platz 1: Der alles verschluckende Content-Vault

Der Content-Vault ist das größte Hass-Thema in der Destiny 2 Community und ungeschlagen auf Platz 1. Einige Spieler sagen, das ist branchenunüblich und ein Bankrotteingeständnis von Bungie. Das Gefühl für etwas zu bezahlen, dass man eh nicht behalten darf, ist allgegenwärtig. Viele Spieler haben Destiny 2 deswegen bereits den Rücken zugekehrt.

Auch Maledicus spielt kein Destiny 2 mehr wegen des Content-Vault und hat das in den Kommentaren auf MeinMMO auch begründet:

Man nimmt Spielern nicht [ihren] bezahlten Content weg. Wenn die Locations in die neue Engine implementiert werden müssen, macht man das im Hintergrund und releast dann irgendwann die neue Version, aber man nimmt nicht auf unabsehbare Zeit Content raus ohne adäquaten Ersatz.

Spider muss in den Content-Vault und findet das echt gemein.

Immer wieder fragen sich die Spieler, warum Bungie nicht einfach alle Inhalte, welche die Spieler schließlich bezahlt haben, im Spiel belässt. In anderen Games, wie beispielsweise Warframe, funktioniert das doch auch. Sie finden den Content-Vault einfach nur unnütz und eine miese Masche von Bungie sich damit alte Inhalte immer wieder neu bezahlen zu lassen.

Die Spieler hätten damit schließlich Content für Jahre. Diese Meinung vertritt auch ryznone in den Kommentaren auf MeinMMO:

Was möglich ist, sieht man bei Warframe. Sollte Bungie das irgendwann auf die Kette bekommen, wäre Destiny mit seinem Universum beispiellos, das Beste was geht. Man stelle sich vor alle Seasons und DLCs sind spielbar. Ein neuer Spieler hat Content für Jahre, während die aktuellen Inhalte nachkommen.

Sind alle Destiny-2-Inhalte im Live-Game eine Lösung? „Content für Jahre“ klingt gut. Es ist jedoch fraglich, ob die Rückkehr aller jemals verfügbaren Inhalte die Spieler dann tatsächlich auch glücklich machen würde.

Im Destiny-2-reddit hat die Community hierzu folgendes Bild geteilt. Es zeigt Destiny 2 in Season 69 die Übersichtskkarte ohne die Existenz des Content-Vault. Das ist so ziemlich genau das, was sich ein Großteil der Destiny-2-Community wünscht.

Das wäre wie die “Finale Form”: Ein Destiny 2 ohne Content Vault. (via reddit)

Es wäre ein Destiny 2, in dem alle Raids, jede 6-Spieler Aktivität, jede exotische Mission, jeder Strike, alle Zielort und alle sonstigen saisonalen Inhalte immer zugänglich sind. Das Spiel wäre riesig und für Veteranen sicher großartig. Für neue Spieler dagegen die Hölle und unübersichtlich. Ganz davon ab, dass sich bestimmte Storyelemente mit so einem System überhaupt nicht mehr erklären ließen.

Warum kann ich noch zum Merkur fliegen, obwohl dieser von der Dunkelheit verschluckt wurde?

Auf der Glykon ist Calus verschwunden, während er im Leviathan-Raid noch quicklebendig ist?

Auf der Farm macht Cayde-6 seine Witze, aber auf dem Turm stehe ich vor seinem Grab?

Osiris würde an der Sonnenuhr warten, obwohl er gerade von Savathun gefangen gehalten wird?

Würde das die Erfahrung in Destiny 2 besser machen?

Destiny 2 sagt der Content Vault ist notwendig – Spieler finden ihn trotzdem unnötig

Findet ihr, dass Bungie damit den richtigen Weg einschlägt? Habt ihr eigene Kritikpunkte in unserer Hitliste wiedergefunden oder gibt es noch etwas, das in Destiny 2 eurer Meinung nach schlecht gelöst ist?