Spieler erklären, warum sie ihre Freunde nicht mehr für Destiny 2 begeistern können

Wer Destiny 2 seit dem Anfang folgt, weiß, wie umfangreich die Story ist, umso tragischer, wenn die halbe Story in den Convent-Vault wandert. Viele neue Lichter begreifen dann nicht, wie die Zusammenhänge gestrickt sind. Damit schießt sich Bungie selbst ins Aus und schreckt neue Spieler ab.

Was ist mit Content-Vault gemeint? Der Content-Vault ist dazu da, um alte Inhalte für eine unbestimmte Zeit zu “lagern”. Damit werden also alte Inhalte nicht mehr zugänglich sein. Ihr könnt also alte Gebiete oder Missionen vergangener Seasons nicht mehr spielen oder erspielen. Dabei wird Platz für neue Inhalte geschaffen, damit Bungie es leichter hat Destiny 2 upzudaten.

Vielen Spielern geht das aber gegen den Strich, da sie den neuen Spielern die Möglichkeit nimmt, Destiny 2 und die Story besser zu verstehen. Hüter, die schon länger dabei sind, vermissen, dadurch gut gelungene Missionen oder Gebiete, welche auch Abwechslung in manchen tristen Destiny2-Tagen gebracht haben.

Spieler verstehen nicht, warum Lord Saladin die Kabale hasst

Wo liegt die Problematik? Doch vor allem neue Spieler, die Destiny 2 starten, verstehen viele Zusammenhänge oder sogar Story fetzten nicht. Dialoge von NPCs sind verwirrend, da Ereignisse angesprochen werden, die gar nicht mehr präsent sind.

Viele neue Lichter wissen nichts von der Invasion der Rotlegion

Ein Spieler auf reddit beschreibt seine Lage sehr gut, er hat versucht seinen Kollegen Destiny 2 und die Story näherzubringen und das ist passiert:

Ich habe einen Freund, mit dem ich regelmäßig spiele, den ich versucht hab, näher an Destiny 2 zu bringen, aber er hat nicht die Geschichte verstanden, die ich und ein paar andere diskutieren haben. Es gab ihm definitiv das Gefühl, nicht dazuzugehören, schlussendlich tauchte er nicht mehr auf. reddit-User PappyLongstlkngs

Neue Spieler verlieren sich in der puren Verwirrung, da keine Zusammenhänge geschlossen werden können. Es werden Fragen gestellt wie:

Wer ist die Rotlegion?

Warum hasst Lord Saladin die Kabale?

Wer ist Ghaul und was hat er getan?

In welchen Zusammenhang liegt Caiatl zu diesen Geschehnissen?

Und viele weitere Fragen, die nicht aktiv in der momentanen Version von Destiny 2 beantwortet werden. Da die Lore leider in der Sammlung auch erst freigespielt werden muss und alte Lore-Fetzten gar nicht mehr sammelbar sind, kommen neue Spieler schon an die Grenzen.

Bungie schießt sich damit ins eigene Knie: Der Content-Vault kommt nicht nur bei den älteren Spielern nicht gut an, sondern auch bei neuen Spielern. Durch dieses “Feature” des Lagerns, haben ältere Hüter keine Möglichkeiten, visuell den neuen Lichtern eine Erklärung zu der Geschichte zu geben.

Das schreckt neue Spieler ab und Bungie verliert dadurch an Zuwachs. Keiner möchte gern etwas spielen, was er nicht versteht.

Klar ist aber auch, dass Destiny 2 generell ein sehr komplexes Spiel ist. Dieses zu programmieren und weiterzuentwickeln ist keine Leichtigkeit, da das Entwicklerteam auch eine Odyssee durchgemacht hat um herauszufinden, auf welchen Kurs ein Fortbestand für den Titel existiert.

Bungie steckt hierbei in einer Klemme. Einen Mittelweg in dieser Problematik zu finden ist nicht leicht.

Wie verschafft man sich Abhilfe? Hierbei bieten sich YouTuber an, die sich in der Lore sehr gut auskennen. Sie entwickeln Videos, in denen die Story, aber auch Zusammenhänge oder Theorien aufgestellt und präsentiert werden.

Dabei gehen sie Schritt für Schritt alle wichtigen Punkte durch und vermitteln, dass den Zuschauer so, dass dies auch jeder neue Hüter versteht. Sagen euch keine Videos zu und ist euch eher nach ruhigen Stunden des Lesens zumute, könnt ihr Seiten im Internet aufsuchen, die die Lore und jedes Lore-Buch dokumentiert haben.

Damit könnt ihr euch selber ein Grundwissen der Story beschaffen und dies womöglich mit Kommentaren aus der Community ausdiskutieren.

Was haltet ihr von der momentanen Lage von Destiny 2? Findet ihr, wir werden im Kampf gegen die Dunkelheit bestehen können, wenn weiterhin neue Lichter das Handtuch werfen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!