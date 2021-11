Destiny 2: Weekly Reset am 23.11. – Doppelte Gambit-Ränge erwarten euch

In Destiny 2 gibt es momentan nicht viel Neues. Die Saison der Verlorenen ist derzeit in Stasis eingefroren und Spieler können es kaum erwarten, dass die Story endlich weitergeht. Wir von MeinMMO zeigen euch dennoch, was ihr diese Woche erwarten könnt.

Das passiert diese Woche: Diese Woche ist erneut nicht viel los. Doch euch bleibt noch genug Zeit, um euch an gewisse Fleißarbeiten ran zu wagen. Gambit bietet euch doppelte Erfahrungspunkte an. Falls ihr euch also einen Boost gönnen wollt, ist diese Woche der perfekte Zeitraum. Gönnt euch eine Minute und packt eure Partikel in die Bank.

Des Weiteren erwartet euch ein sehr entspannter und schneller Dämmerungsstrike: See der Schatten. Diesen könnt ihr schnell mit euren Kollegen durchrennen und bekommt unterdessen auch fette Beute. Lasst euch das nicht entgehen.

Da sowieso wenig los ist in Destiny 2, könnt ihr euch auch noch an die saisonalen Ornamente der „Hegemonie“ heranwagen. Sie benötigen einen gewissen Grind, doch da sich das momentan durch die Content-Dürre anbietet, habt ihr jetzt noch die Chance, das zu erledigen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 23.11. bis zum 30.11.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche folgender Strike:

See der Schatten Das ist der schnelle und relativ leichte Strike auf der ETZ mit dem besessenen Kabal. Eure Aufgabe ist es, die Wasserversorgung von der Bedrohung zu befreien, um so sauberes Wasser für die Bevölkerung zu sichern.



Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: Der Hitzkopf, Arkus Raketenwerfer (Meister) Uneinigkeit SR4, Kinetik Scoutgewehr (Meister)



Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Stasis-Brand

Heißer Schritt

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Torwächter Challenge Names „Fremde in der Zeit“ statt. Beachtet, dass ihr hier die Minos in den verschiedenen Zeitachsen, gleichzeitig mit den Wyvern erledigen müsst.

Als Belohnung gibt’s im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Heze-Rache”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Aszendenten-Herausforderung

Petra Venj hat diese Woche die 1. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot auf der Rheasilvia in der Träumenden Stadt. Der Fluch in der Träumenden Stadt nimmt zu und dadurch wird die Heimat der Erwachten mehr zu einem Ort für die Besessenen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+1)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Der Technokrat (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1)

Prüfungen von Osiris, 7 Siege (+2)

Prüfungen von Osiris, 50 Runden gewinnen (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diese Woche könnt ihr diese schicke Cosmetics gönnen. Tess bringt euch wieder ein paar exotische Highlights mit.

Dieses Schmuckstück gibt es für Glanzstaub

Das bekommt ihr für Glanzstaub diese Woche bei Tess im Angebot?

Das exotische Schiff “Schrottplatz-Navigator”

Das exotische Schiff “BrayTech DREAM9”

Der exotische Sparrow “SK-1-Weltenwanderer”

Exotisches Waffenornament “Westfront”

Exotisches Waffenornament “Erinnerung”

Die exotischen Ornamente für die Rüstungen der 15. Season für alle Klassen

Der legendäre Emote “Polonaise”

Wie sieht euer Plan für diese Woche aus? Werdet ihr Farmen gehen? Oder vertieft ihr euch in ein anderes Spiel und kommt erst wieder, wenn das 30. Jubiläum von Bungie losgeht? Lasst es uns wissen!