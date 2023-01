Weltraum-Spiel mit Koop begeistert die Spieler mit niedlichem Design – „Absolute Empfehlung von ganzem Herzen“

In „Astroneer“ baut ihr euch eine Basis auf einem fremden Planeten auf und erkundet das Weltall. Das Game begeistert die Spieler auf Steam und hat 91 % positive Bewertungen. Noch dieses Wochenende ist das Spiel um die Hälfte reduziert und kostet 14 €.

Astroneer ist ein Basenbau-Spiel mit Erkundungselementen im All. Ihr befindet euch im 25. Jahrhundert und werdet auf eine intergalaktische Entdeckungstour geschickt.

Ihr begebt euch auf eine Mission, die Grenzen des bisher bekannten Weltraums auszuweiten. Baut euch eine Basis auf einem fremden Planeten auf und bastelt euch hilfreiche Gadgets und Geräte zusammen, um auch in gefährlichen Gebieten überleben zu können.

Das Spiel ist auf dem Steam Deck spielbar, erfordert jedoch etwas Extra-Aufwand bei der Interaktion oder Konfiguration.

Hier seht ihr einen Trailer zu Astroneer:

Wie sieht das Gameplay in Astroneer aus? Zu Beginn werdet ihr in einer Raumkapsel auf einen Planeten transportiert und steht zunächst vor einer unberührten Landschaft.

Nach und nach baut ihr euch dann eure Basis auf, indem ihr euch Ressourcen zusammensucht und mithilfe von Terraforming den Planeten so gestaltet, wie ihr es braucht.

Behaltet dabei aber immer eure Sauerstoff-Anzeige im Blick, denn sonst könnt ihr schnell in der fremden Atmosphäre draufgehen. Ihr könnt euch aber auch eine Leitung zu eurer Basis aufbauen, die euch dauerhaft mit Luft versorgt, sodass ihr auch weiter entfernte Orte entdecken könnt.

Das Sonnensystem in Astroneer besteht aus 7 Planeten, auf denen ihr auf Erkundungstour gehen könnt. Rast mit Fahrzeugen durch die Gegend oder erkundet Höhlensysteme und grabt euch bis zum Kern des Planeten vor. Ihr werdet auf eurer Reise auch auf rätselhafte Phänomene stoßen, deren Geheimnisse ihr ergründen könnt.

Ihr könnt das Spiel sowohl allein als auch im Koop mit Freunden zocken und gemeinsam die fremden Planeten unsicher machen.

Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.Schreibt uns in 3-4 Sätzen, was ihr an dem Game so gut findet und wir werden euren Kommentar in unserem Empfehlungs-Artikel einbauen.