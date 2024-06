Gerüchte zum 2. Warcraft-Film – Was ist dran?

Viele Fans sehnen sich nach einem weiteren Warcraft-Film. Aber was ist an den Gerüchten dran? Ist das überhaupt realistisch?

Seit der Warcraft Movie im Jahr 2016 über die Kinoleinwände lief, gibt es viele Gerüchte und Diskussionen darüber. Gibt es einen zweiten Teil? Arbeitet Blizzard an einer Fortsetzung? Oder gibt es gar ein Reboot mit einer anderen Story? Lohnt es sich überhaupt, die World of Warcraft ins Kino zu bringen?

In WoW warten derweil alle auf den Launch der neuen Erweiterung The War Within:

Wie kam der 1. Warcraft-Film an? Der Film „Warcraft: The Beginning“ war in den amerikanischen Kinos eher ein Flop. Auch in Europa sah es nur minimal besser aus. Durchaus erfolgreich war der Film allerdings in China, sodass die Kosten eingespielt werden konnten.

Daraus entstanden die Gerüchte: Ein zweiter Film könnte durchaus in der Mache sein.

Was ist mit den Gerüchten? Gerüchte gibt es schon sehr lange – aber kein einziges davon geht auf eine verlässliche Quelle zurück. Häufig sind das sogar nur Fan-Trailer, die auf YouTube hochgeladen wurden, die dann vermeintliche Szenen aus einem neuen Film zeigen sollen.

Wirklich stichfeste Hinweise aus vertrauenswürdigen Quellen zur Entwicklung eines neuen Warcraft-Films gibt es derzeit nicht. Die übrigen, wenig vertrauenswürdigen Quellen lassen sich alle recht schnell als Fake enttarnen.

Ob der Film je fortgesetzt wird?

Welche Fakten gibt es? Zu einer möglichen Fortsetzung von Warcraft gibt es im Grunde nur zwei Aussagen, die wirklich belastbar sind.

Duncan Jones, der Regisseur, sagte im Juni 2018 auf Twitter, dass es nicht gut aussieht in Hinblick auf eine Fortsetzung.

Im Jahr 2020 gab es Berichte, dass Legendary an einem weiteren Warcraft-Film arbeite. Aber es gab keine Details, ob das unter Universal Pictures geschehen würde oder unter Sony, Warner oder Netflix. Seit 4 Jahren gab es keine Informationen mehr dazu, was nahelegt, dass die Idee verworfen wurde.

Ist das denn ganz unmöglich? Nein, natürlich nicht. Auch wenn es wohl nicht wahrscheinlich ist, dass Blizzard die Erzählung von Warcraft nochmal als Film aufgreift, gibt es andere Medien. Gerade in den letzten Jahren haben viele Gaming-Franchises gezeigt, dass eine Adaption als Serie wunderbar funktionieren kann. Man denke nur an Arcane (League of Legends), Witcher, Cyberpunk 2077 oder The Last of Us. All diese Serien kamen gut an und dürften als erfolgreich gelten.

Bestätigt ist dahingehend allerdings noch nichts. Wenn irgendetwas in Entwicklung sein sollte, dann dürfte das noch Jahre in der Zukunft liegen und wenn überhaupt, würden wir wohl frühestens auf der BlizzCon 2025 etwas davon hören. Immerhin sollte man stets bedenken, dass zwischen der ersten Ankündigung des Warcraft-Films und der Veröffentlichung satte 10 Jahre gelegen haben.

Wo kann man Warcraft: The Beginning schauen? Aktuell gibt es den 1. Warcraft-Film vor allem bei Netflix im Streaming-Angebot. Aber auch auf allen anderen größeren Plattformen, wie etwa Amazon, Sky oder Apple TV, kann man den Film gegen eine Gebühr ausleihen.

Hättet ihr Lust auf einen weiteren Warcraft-Film oder eine Serie? Wenn ja, welcher Teil der Handlung sollte dort beleuchtet werden?