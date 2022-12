Vampir-Game auf Steam überzeugt mit 98 % positiven Reviews – Jetzt bekommt der Roguelite einen DLC

Das Indie-Game „Vampire Survivors“ auf Steam ist mit 98 % positiven Bewertungen auf der Spiele-Plattform sehr erfolgreich. Am 15. Dezember 2022 soll es seinen ersten DLC mit dem Titel „Legacy of the Moonspell“ bekommen.

Was ist Vampire Survivors für ein Spiel? Die Macher beschreiben es selbst als ein „Gothic-Horror-Casual-Game“ (via Steam). Es ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr gegen haufenweise Monster kämpft. Euer Ziel dabei: überleben, so lange wie möglich.

Es handelt sich dabei um ein Roguelite-Game. Hier könnt ihr nachlesen, was der Begriff bedeutet und warum das Spielgenre so genannt wird.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Vampire Survivor:

Kämpft in Pixel-Grafik gegen Monster-Horden

Wie sieht das Gameplay in Vampire Survivors aus? Das Spiel ist im Retro-Look gestaltet und es geht in erster Linie ums Looten und Leveln. Ihr werdet in eine weitläufige Spielumgebung geworfen und metzelt mit eurer Figur ganze Horden an Monstern nieder. 30 Minuten müsst ihr durchhalten, um eine Runde für euch zu entscheiden.

Die Figuren-Steuerung ist simpel: Ihr kümmert euch um die Bewegungen eures Charakters; Attacken werden automatisch ausgeführt. Erledigt ihr Gegner, lassen diese XP-Kristalle fallen, mit denen ihr auflevelt und dadurch weitere Waffen sowie Talente freischalten könnt.

Bei jedem Spieldurchlauf sammelt ihr Gold, um euch Upgrades zu holen, die euch beim nächsten Durchgang nützlich sein können.

Wie wird Vampire Survivors von Spielern bewertet? Das Game schneidet äußerst positiv auf der Plattform ab. Von den insgesamt 158.411 Reviews stellen ganze 98 % gute Bewertungen dar (Stand: 08. Dezember 2022, via Steam).

Hier könnt ihr nachlesen, wie das Game auf Steam so erfolgreich wurde.

Schickt uns eure Spielempfehlungen



Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?



Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.

Das erhaltet ihr mit Legacy of the Moonspell

Was enthält der kommende DLC? Bei dem angekündigten DLC handelt es sich um die bisher ersten zusätzlichen Inhalte, die Vampire Survivors bekommt. Es liefert euch folgende neue Elemente:

1 neue Stage (die bisher größte im Spiel)

8 neue Survivors

13 neue Waffen

neue Monster

6 neue Songs

Wann kommt das DLC? Am 15. Dezember 2022 wird „Legacy of the Moonspell“ erscheinen. Hier findet ihr die Steam-Seite zum DLC.

Wie viel kosten Game und DLC auf Steam? Vampire Survivors befindet sich aktuell auf der Spieleplattform im Sonderangebot. Noch bis zum 12. Dezember 2022 könnt ihr euch 20 % des Kaufpreises sparen und zahlt statt 4,99 € momentan 3,99 € (Stand: 08. Dezember 2022).

„Legacy of the Moonspell“ könnt ihr bisher nur auf eure Wunschliste hinzufügen. Ein Preis ist auf Steam noch nicht bekanntgegeben worden.

Hier findet ihr noch ein unbarmherziges Survival-Game mit Koop auf Steam im Sonderangebot für 15 €.