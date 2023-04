Neues Koop-Spiel ist ab heute auf Steam, sieht aus wie Diablo mit Wikingern und Horror-Märchen

Ravenswatch erschien am 6. April neu auf Steam. In dem Koop-Spiel stellt ihr euch dutzenden Feinden und verbessert euren Helden. Zufällige Karten sollen für Wiederspielbarkeit sorgen.

Was ist das für ein Spiel? In Ravenswatch spielt ihr einen von 6 Helden im Roguelite-Stil. Auf zufällig erstellten Karten metzelt ihr euch durch Feinde mit Schwertern, Dolchen und Magie und sammelt Upgrades.

Die Welt basiert auf verschiedenen Volksmärchen und Legenden sowie der nordischen Mythologie mit einem zusätzlichen Horror-Aspekt. Ein „Alptraum“ dringt in eure Welt ein, verdirbt sie und ihr müsst ihn bekämpfen.

Das Gameplay ist grundlegend das eines Action-RPGs wie Diablo: in isometrischer Perspektive („schräg von oben“). Vom Stil her erinnert es stark an Tribes of Midgard oder den Survival-Hit V Rising. Ravenswatch erschien jetzt im Early Access und bietet aktuell:

das erste Kapitel der Story

6 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten

einen „Master Nightmare“

über 80 Upgrades für eure Helden

über 50 magische Objekte

10 Schwierigkeits-Modi

Ist das „wie Diablo“? Vom Gameplay her sieht Ravenswatch ähnlich aus wie Diablo, allerdings fehlt die RPG-Komponente. Statt einen Helden stetig zu verbessern, fangt ihr immer wieder neu an, wie es im Roguelite-Genre üblich ist.

Hier findet ihr einige echte Alternativen zu Diablo. Den Trailer von Ravenswatch seht ihr im Video:

Ravenswatch hat schon Pläne für 2023 und danach

Da sich Ravenswatch noch im Early Access befindet, wird das Spiel eine Weile weiterentwickelt. In einer Roadmap haben die Entwickler schon verraten, was in Zukunft noch kommen soll (via Twitter).

2023 etwa kommen bereits ein neuer Held im Frühling sowie ultimative Fähigkeiten für alle Helden, ein Teleport-System und mehr Items. Im Sommer gibt es das zweite Kapitel mit neuen Gegnern, Quests und einer neuen Karte.

Später folgen weitere Kapitel, das Endgame, Helden, Gegner und mehr. Dabei soll das Feedback der Spieler mit aufgenommen werden. Ihr findet Ravenswatch auf Steam für aktuell 17,99 € zum Kennenlern-Preis.

Die ersten Reviews geben dem Spiel eine „ausgeglichene“ Bewertung, allerdings ist Ravenswatch auch erst seit etwa einer Stunde auf Steam erhältlich. Kritisiert wird vor allem der schmale Content, der erst übers Jahr weiter ausgebaut wird. Aussagekräftigere Reviews kommen vermutlich erst später.

Die 7 besten Spiele auf Steam 2023 – Stand April