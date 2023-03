Die 7 besten Spiele auf Steam 2023 – Stand März

Die besten Spiele auf Steam haben wir euch hier in einer Liste gesammelt. 7 verschiedene PC-Spiele haben wir anhand der besten Spielerwertungen ausgesucht und euch hier aufgezählt. Die Liste der besten Spiele auf Steam ist auf dem Stand von März 2023.

Was sind das für Spiele? Auf steamdb.info gibt es einen Algorithmus, der das Ranking zu den „Top Rated Games on Steam“ (also den bestbewerteten Spielen auf Steam) berechnet. Einbezogen werden positive und negative Reviews sowie die Anzahl der Bewertungen eines Games.

Hier auf SteamDB findet ihr eine ausführliche Erklärung, wie der Algorithmus funktioniert.

An diesem Ranking haben wir uns orientiert, um euch hier die besten Spiele auf Steam vorzustellen. Zu jedem Game gibt es eine Spielbeschreibung und einen Trailer. Dazu liefern wir euch einen Pro- und Contra-Vergleich und den Hinweis, für wen das Spiel interessant sein könnte.

7. Terraria

Entwickler: Re-Logic | Genre: Sandbox, Action-Adventure |Release-Datum: 16. Mai 2011| Steam-Seite: Terraria

Terraria ist ein Open-World-Spiel in Pixel-Grafik, das euch viele Freiheiten lässt. Es gibt keine feste Story, nach der ihr euch richten müsst, oder irgendwelche vorgegebenen Ziele, stattdessen könnt ihr entscheiden, was ihr machen möchtet.

So erstellt ihr einen individuellen Charakter und erkundet mit ihm die 2D-Spielwelt. Beschafft Ressourcen, kämpft gegen Monster und baut euer Zuhause auf. Daneben könnt ihr nützliche Schätze finden oder euch eine passende Ausrüstung selbst herstellen.

Terraria gehört zu den 25 besten Survival Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox.

Pro Verschiedene Biome zum Erkunden

Viele Freiheiten beim Spielen

Hohe Individualisierungsmöglichkeiten bei Figur und Ausrüstung

Auch auf schwachen PCs spielbar Contra Abgeschlossenes Spiel, bei dem keine großen Updates zu erwarten sind

Pixel-Grafik gefällt nicht jedem

Für wen lohnt sich Terraria? Für Spieler, die möglichst viele Freiheiten im Gameplay haben möchten, bietet Terraria eine große Spielwelt voller Möglichkeiten. Vor allem, wenn euch Minecraft gefällt, könnte es das richtige Spiel für euch sein.

6. Portal

Entwickler: Valve | Genre: Adventure, Puzzlespiel |Release-Datum: 10. Oktober 2007 | Steam-Seite: Portal

Ihr befindet euch als Testperson in den Räumlichkeiten von Aperture Science Laboratories. Als Hauptfigur Chell löst ihr knifflige Denkaufgaben und müsst “in Portalen denken”. Ausgestattet mit eurer Portal Gun platziert ihr zwei Öffnungen im Raum und schafft euch so Wege, um unterschiedliche Hindernisse zu überwinden.

Spannend an dem Spiel ist auch seine Entstehung: Denn Portal entstand aus “Narbacular Drop”, einem Senior Projekt am DigiPen Institute of Technology

Pro Knifflige Rätsel und interessante Denkaufgaben

Einzigartiges Spielkonzept Contra Spiel ist schon etwas älter, daher grafisch nicht auf dem neuesten Stand

Nur allein spielbar (im Gegensatz zum 2. Teil)

Recht schnell durchgespielt

Für wen lohnt sich Portal? Portal ist das passende Spiel für alle Puzzlefans, die ihr räumliches Denken auf die Probe stellen möchten.