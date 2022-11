Overwatch 2 sperrt wieder eine Heldin, weil ihr echt kreative Exploits findet

Overwatch 2 hat erneut eine Heldin aus dem Spiel entfernt. Zu massive Exploits sorgten dafür, dass Mei vorerst in der Versenkung verschwunden ist.

In Overwatch 2 ist es inzwischen ein Running Gag geworden, dass irgendetwas im Spiel nicht korrekt funktioniert. Quasi durchgehend sind entweder bestimmte Helden oder Karten gesperrt. Erst der letzte Patch brachte Bastion und Torbjörn für gewertete Spiele zurück – doch schon ist die nächste Heldin aus dem Spiel genommen. Mei hat es eiskalt erwischt, sie ist nicht länger spielbar.

Warum wurde Mei gesperrt? Im Subreddit von Overwatch 2 kursierten einige Videos, die schon seit Tagen erklären, was mit Mei los ist und warum sie aktuell zu massiven Problemen führen kann. Denn Mei ist in der Lage, in Verbindung mit anderen Helden, massive Exploits durchzuführen.

Das sah dann etwa so aus: Im Spawn-Raum setzt Mei eine Eiswand genau unter sich, sodass sie vollständig in die Wand und die Decke des Raumes gedrückt wird. Ein zweiter Spieler nutzt nun Kiriki, um mit ihrem Teleport direkt zur Mei zu gelangen. Dabei landete Kiriko dann oft „außerhalb“ des Raumes und damit in einem Bereich, den kein Spieler betreten sollte. Kiriko war es damit möglich, „unter die Karte“ zu gelangen. Ein Beispiel zeigt dieser Clip:

Besonders kreative Exploiter nutzten das dann wiederum aus, um im „Spawnbereich“ von Kiriko auf einen anderen Helden zu wechseln, etwa auf Symmetra. Symmetra war dann wiederum in der Lage, ihre Geschütze unterhalb der Karte zu platzieren. Die Geschütze konnten von dort aus feuern und Schaden an den Spielern an der Oberweise verursachen, aber keiner konnte die Geschütze vernichten.

Auch mit anderen Helden ließen sich so ähnlich drastische Exploits finden, was Blizzard wohl dazu bewogen hat, Mei temporär ganz aus dem Verkehr zu nehmen.

Was bedeutet das für die Balance? Ohne Mei fehlt in Overwatch 2 ein wichtiger DPS-Charakter, der auch eine Menge „Utility“ mit sich brachte. Denn die Eiswand von Mei konnte viele Ultimates im Keim ersticken und ihre primäre Waffe ist der Schreck für Genji, der aktuell ein wenig aus dem Ruder läuft und auch bald generft wird. Dass einer seiner natürlichen Konter fehlt, macht es nur noch anstrengender, gegen ihn zu spielen.

Wann kommt Mei zurück? Immerhin ist das Datum für Meis Rückkehr bereits besiegelt. Ab dem 15. November 2022 soll Mei zurückkehren, denn dann steht der nächste, geplante Patch für Overwatch 2 an.

Genießt also die zwei Wochen, in denen Mei euch nicht mit ihren Frost-Spray zu Leibe rückt – oder weint um sie, wenn sie euch nicht mehr vor dem anstürmenden Reinhardt retten kann.