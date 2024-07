Der aktuelle One-Piece-Arc hat einen der besten Kämpfe aller Zeiten – Aber nur im Anime

Seit dem Wano-Arc hat sich nicht nur der Animationsstil in One Piece geändert, auch die Qualität der Animationen hat sich deutlich verbessert. Ein Kampf im aktuellen Arc ist einer der besten Kämpfe der Serie, doch im Manga geht der Kampf nur über eine Seite.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zur Folge 1109 vom One-Piece-Anime und zum Kapitel 1073 vom Manga.

Um welche Folge geht es? In Folge 1109 befindet sich die Crew noch auf Egghead Island und hat einiges zu tun. Nach dem Kampf gegen Rob Lucci und Ecki müssen Ruffy und Zorro gegen die Seraphim antreten. Die Seraphim sind Klone der sieben Samurai der Meere.

Im Manga ist das Duell zwischen Zorro und S-Hawk, dem Klon von Mihawk nur auf einer Seite, doch der Anime macht daraus einen der spektakulärsten Kämpfe in One Piece, weswegen auch Manga-Leser einen Blick riskieren sollten.

Ein Fest für Fans von großartigen Kämpfen

Filler sind eigentlich ein recht unbeliebtes Thema in der Anime-Community, da sie oft zur Streckung von Episoden oder ganzen Arcs beitragen. Der One-Piece-Anime versucht seit geraumer Zeit aber einen Mehrwert zu bieten, um beispielsweise Kämpfe zu erweitern. So war es auch bei Lucci gegen Ruffy auf Egghead Island.

In Folge 1109 betrifft sich der Anime selber und zeigt den spektakulären Kampf zwischen Zorro und S-Hawk. Das Gefecht hat dabei alles, was man sich wünschen könnte. Tolle Animationen, eine gute Choreografie, die einen teilweise an Kung-Fu-Filme erinnert und zum Teil auch Slapstick-Comedy in Form von Ecki.

In dem Post von X-Nutzer @d0nut2x könnt ihr euch die besagte Szene anschauen. In den Kommentaren sammeln sich positive Stimmen, teilweise von Leuten, die eigentlich gar kein One Piece schauen.

@KdItss: Ich bedaure, dass ich nicht in One Piece eingestiegen bin, als ich die Zeit dazu hatte.

@PeakAnime: Du hast gerade Großartiges gesehen.

@Battery_John: Es hat 1000 Episoden gedauert, doch wir haben es geschafft.

Der Kampf ist speziell für Zoro-Fans ein wahres Fest, da es wie eine Liebeserklärung an seine alten Kämpfe wirkt. S-Hawk hat nicht nur den Stil und das Aussehen von Mihawk, er hat auch Fähigkeiten von Mr.1, einem anderen legendären Gegner von Zoro. Auch der ehemalige Konkurrent von One Piece hat tolle Kämpfe. Die legendärsten davon stellen wir hier vor: Die 7 legendärsten Kämpfe in Naruto