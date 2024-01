Neues MMORPG ähnelt Metin 2 und erscheint bald auf Steam – Präsentiert Features im neuen Trailer

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Entwickler von TERA arbeiten an einem neuen MMORPG: Trailer zeigt erstes Gameplay in Unreal Engine 5

Community warnt vor neuem MMORPG auf Steam, fühlt sich an den Zombie-Flop The Day Before erinnert

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist Magic To Master?

Magic To Master ist ein bald erscheinendes MMORPG auf Steam . Das Spiel will in eine ähnliche Kerbe wie Metin 2 schlagen und orientiert sich an einer fernöstlichen Ästhetik. Doch dieses Spiel ist bisher eher negativ aufgefallen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to