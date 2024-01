Entwickler von TERA arbeiten an einem neuen MMORPG: Trailer zeigt erstes Gameplay in Unreal Engine 5

Ein neues MMORPG aus Südkorea gibt seinen offiziellen Namen bekannt und zeigt in einem neuen Trailer erstes Gameplay. Das Spiel entsteht in Unreal Engine 5 und ehemalige Entwickler von TERA arbeiten daran mit.

Was ist das für ein Spiel? Das neue MMORPG aus Südkorea war bis vor kurzem noch unter dem Namen „Project TS“ bekannt. Jetzt gaben die Entwickler den offiziellen Namen bekannt: „The Starlight“. Damit zeigen sie, dass sie einen großen Schritt auf die Veröffentlichung zugehen.

Ihr übernehmt die Rolle von vielen Helden, die aus unterschiedlichen Dimensionen kommen, um das „Starlight“ zu finden.

In einem Trailer zeigt das MMORPG jetzt seine wunderschönen Landschaften und erstes Gameplay in Unreal Engine 5:

Ehemaliges „Project TS“ heißt jetzt „The Starlight“, Trailer zeigt erstes Gameplay Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Entwickler von TERA arbeiten an neuem MMORPG

Hinter „The Starlight“ stehen das Entwicklerstudio Game Tales und Com2uS, einem recht großen Namen aus der Gaming-Industrie in Südkorea.

Game Tales zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass in diesem Studio viele Veteranen der MMORPG-Entwicklung in Korea zusammengekommen sind. So arbeiten an diesem neuen Titel unter anderem ehemalige Entwickler der bekannten MMORPGs TERA und Cabal Online.

Die Erwartungen für The Starlight könnten mit dieser Information definitiv ein bisschen steigen.

Was euch in The Starlight erwartet: Der Trailer gibt euch bereits einen kleinen Einblick in die erschaffene Welt. Zu sehen ist ein kleines Dorf im Grünen, eine trockene Wüste oder eine riesige Festung in den Bergen. Optisch sollte das Spiel damit einige Fantasy-Fans also definitiv schon mal ansprechen.

Gerade, dass Unreal Engine 5 für die Entwicklung genutzt wird, macht das Spiel interessant. Denn dadurch soll ein grafisch sehr ansprechendes Gameplay entstehen und Com2uS verspricht durch die Engine eine große offene Welt zu schaffen, die einfach schön anzusehen sein soll.

Wie das Gameplay sich dann in diese Welt einfügen soll, zeigt euch auch der Trailer. Die Spielfigur und die Gegner fügen sich dabei ziemlich gut in die Umgebung ein und können auf den ersten Blick grafisch schon einmal mithalten.

Zu sehen bekommt ihr zwei Charaktere in Aktion. Eine jüngere Frau, mit bunten Zöpfen, wirft vermutlich magische Messer auf ihre Feinde, während eine andere Frau mit Schusswaffen aus der Distanz angreift. Wie genau ihr euren Charakter und dessen Fähigkeiten steuert, zeigt der Trailer zwar nicht, aber das Gameplay sieht definitiv rasant und actionreich aus.

Wann erscheint es? Wann und für welche Plattformen The Starlight erscheinen soll, ist offiziell noch nicht bekannt. Laut verschiedenen Nachrichten sollen sich Spieler aber auf einen PC-Release einstellen können.

Auch einem anderen MMORPG aus Südkorea gibt es aktuell Nachrichten: Experten wollen ein neues MMORPG jetzt schon spielen, weil die Devs versprechen, sie nicht zu bannen