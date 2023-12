Experten wollen ein heißes, neues MMORPG jetzt schon spielen, weil die Devs versprechen, sie nicht zu bannen

Das MMORPG Throne and Liberty wird 2024 bei uns in Europa von Amazon auf den Markt gebracht. In Südkorea ist es bereits am 7. Dezember 2023 erschienen: Wer es als Spieler aus dem Westen jetzt schon spielen will und bereit ist, einige Mühsal auf sich zu nehmen, kann das tun. Es gibt sogar eine englische Version. NCSoft wird keine „Ausländer“ bannen – jedenfalls vorerst.

Was ist das für ein MMORPG?

Throne and Liberty ist ein neues MMORPG der Lineage-Reihe. In Südkorea ist „Lineage“ das, was bei uns WoW ist: eine riesige Franchise, die seit Jahrzehnten den MMORPG-Markt dominiert.

Amazon will Throne and Liberty 2024 in den Westen bringen, ein genaues Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

In Südkorea ist das Spiel bereits am 7. Dezember gestartet und kommt jetzt deutlich besser an, als man hätte annehmen können. Denn vorm Release mehrten sich negative Nachrichten zum MMORPG, aber offenbar ist die Stimmung noch mal ins Positive umgeschwenkt. Auf reddit nennt es ein Spieler ein „modernes, asiatisches WoW“.

MMORPG will Ausländer nicht bannen, wenn sie sich benehmen

Das ist die neueste Entwicklung: Wenn man aus dem Westen ein Spiel in Asien spielen will, gibt es häufig Ärger. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass man sich mit viel Aufwand zwar einen Account besorgen konnte, dann aber fand der Publisher das auf einmal doch nicht so cool und sperrte einfach alle ausländischen Spieler.

Wie jetzt aber bekannt wurde, wird NCSoft das bei Throne and Liberty nicht machen. Wie aus einem YouTube-Video hervorgeht, haben die Devs am 22.12. erklärt, man werde keine ausländischen Spieler bannen, solange die sich benehmen und an die Regeln halten.

Wie wird das diskutiert? Auf reddit diskutiert man jetzt die Möglichkeit, das Spiel schon zu spielen und einige MMORPG-Fans lassen durchblicken, dass sie die Mühen auf sich nehmen, das Spiel bereits jetzt in Südkorea zu spielen.

Das ist nicht so einfach, weil man einen VPN-Anbieter braucht und sich irgendwie einen verifizierbaren Account besorgen muss – also wahrscheinlich einen Account auf dem Graumarkt kaufen muss, denn Westlern fehlt die Sozialversicherungsnummer, die man braucht, um in Südkorea zu spielen.

So richtig „sicher“ ist es auch nicht. Es könnte sein, dass NCSoft in Zukunft diese Haltung noch mal überdenkt.

Daher wird das Thema kontrovers diskutiert:

Einige sagen, sie werden das machen und das Spielen dort als einen „erweiterten Beta-Test“ begreifen.

Anderen ist das zu viel Aufwand, sie fühlen sich mit so einem „gekauften Account“, der jederzeit dann doch verschwinden kann, unsicher und wollen abwarten, bis das Spiel offiziell im Westen erscheint.

Ein Nutzer sagt etwa, es gebe einen klaren Unterschied zwischen einem rechtmäßigen Account und einem gekauften, verifizierten Account, der eine gestohlene ID nutzt: „Re-Verifizierungs-Wellen“ würden sicher eine Menge ausländische Spieler „hinwegspülen“ – technisch gesehen sei das aber kein Bann.

Einige fürchten auch, die Erlaubnis von NCSoft an Westler, das Spiel jetzt schon in Südkorea zu spielen, deute darauf hin, dass der West-Release noch lange auf sich warten lasse.

Mehr zum Thema:

Neues MMORPG auf Steam bringt so mächtige Bosse, dass sie den gesamten Server beeinflussen