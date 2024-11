Fahrplan für die neuen Inhalte von Final Fantasy XIV steht, los geht’s in 10 Tagen, ein Raid kommt an Heiligabend

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

MeinMMO-Dämon Cortyn feiert in dieser Kolumne 20 Jahre World of Warcraft:

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Throne and Liberty, eine berührende Netflix-Doku, neue Infos zu Patch 7.1 von FFXIV und vieles mehr.

