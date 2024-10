Im neuen MMORPG Throne and Liberty gibt es Items für 200 € und die werden wirklich gekauft

Das neue MMORPG Throne and Liberty hat ein Auktionshaus, mit dem man sich vollständig ausstatten kann. Doch nur Glückspilze können dort die richtig teuren Items verkaufen.

Was hat es mit dem Aktionshaus in Throne and Liberty auf sich? Das Aktionshaus in Throne and Liberty erlaubt es allen Spielern fast jedes Items im Spiel einfach für Echt-Geld zu kaufen. Wer einen Blick auf den Marktplatz wirft, traut seinen Augen wohl kaum.

Die Summen, die andere Spieler für ihre Ausrüstung wollen, liegen umgerechnet teilweise bei hunderten Euros. Trotz ihres Preises finden die Items immer wieder einen Abnehmer.

Alles eine Frage der Seltenheit

Wie läuft das Aktionshaus? Wer ein Item ins Auktionshaus stellen möchte, braucht entweder die seltene, handelbare Version davon oder verwandelt seine Ausrüstung in eine Extraktion. Diese Extraktionen können dann verwendet werden, um Eigenschaften bei der Ausrüstung zu verbessern oder freizuschalten. Wer Geld sparen will, kann unsere Tipps befolgen: Throne and Liberty: So spart ihr tausende Luzent (und damit bares Geld) bei der Aufwertung von Ausrüstung

Im Auktionshaus, das über die gesamte Region geteilt wird, finden sich nur wenige Ausrüstungsgegenstände, denn nur im seltensten Fall werden diese als handelbare Version fallengelassen. Sollte man als Spieler ein seltenes Item, wie zum Beispiel eine Waffe mit guten Eigenschaften auch noch als handelbare Version erhalten, ist man nicht nur ein Glückspilz, sondern kann auch schnell reich werden.

Die Preise im Auktionshaus für solche Gegenstände reichen teilweise bis 30.000 Luzent. In unserer Recherche auf dem Marktplatz konnten wir jedoch nur ein Exemplar des „Kristalliner Stab des Talus“ mit der Eigenschaft „Chance auf starker Angriff“ entdecken, dass auch wirklich für 12.000 Luzent verkauft wurde. Umgerechnet sind das immerhin etwa 200 €.

Kann man sich vollständig mit Echt-Geld ausstatten? Ja, das geht in der Theorie. In der Praxis sind die Preise jedoch so hoch, dass Spieler wohl Mühe haben werden, einen Charakter alleine durch das Auktionshaus auszustatten.

So ein vollständiges Equipment kann tausende, wenn nicht sogar über 10.000 € kosten, je nachdem welches Build gespielt wird und welche Items dafür nötig sind. Viele spielen das Spiel jedoch wie normale Spiele und kaufen sich zusätzlich mit Echt-Geld Verbesserungen für ihren Charakter.

Hat man mit dem Equipment einen Vorteil? In Throne and Liberty dreht sich zwar viel um PvP, jedoch bringt ein gutes Equipment keinen riesigen Vorteil. Das Spiel setzt viel auf „Gilden vs. Gilden“-Schlachten, bei denen einzelne Spieler mit dem perfekten Equipment keinen großen Unterschied machen dürften. Es kommt vielmehr darauf an, dass die Masse insgesamt gut ausgestattet ist.

Anders ist es jedoch in der „3 vs. 3“-Arena. Hier kämpft man mit seinem derzeitigen Equipment und hat einen großen Vorteil gegenüber anderen Spielern, sollte man bereits so starke Ausrüstung besitzen. Wer mehr über Pay2Win erfahren möchte, kann das hier tun: Ist Throne and Liberty Pay2Win? So spielt sich das neue MMORPG von Amazon, wenn man kein Geld ausgeben will