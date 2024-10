„Ich hatte ein Abo, bevor ich ein Steak kaufte oder intim wurde“: Spieler wandert 9 Jahre ins Gefängnis, denkt jeden Tag an ein MMORPG

Ein Spieler verbrachte den Großteil seines Lebens in dem MMORPG RuneScape. Als er zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, musste er täglich an dieses eine Spiel denken. Bei seiner Entlassung freute er sich, zu dem MMORPG zurückzukehren.

Um welches Spiel geht es? Der Spieler Hearsey berichtet seine Geschichte im Reddit-Forum und erklärt, dass er im Gefängnis nur an Old School RuneScape denken konnte. Er zockte das Spiel schon seit dem Grundschulalter und verbrachte schon direkt beim Start 2 Monate allein auf Tutorial Island.

Nachdem der Verurteilte 9 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, kehrte er nun ins Spiel zurück. Er kaufte sich eine neue Mitgliedschaft und startete einen neuen Account, noch bevor er sich „ein Steak kaufte oder Sex hatte“.

Auch im Gefängnis selbst soll er jeden Tag an RuneScape gedacht haben. Im Reddit-Post schreibt er, wie er die Zeit in Haft verbrachte und dabei an sein liebstes MMORPG dachte.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu RuneScape ansehen:

Gefängnisinsasse denkt jeden Tag an RunceScape

Wie hat sich der RuneScape-Spieler die Zeit vertrieben? Während seiner Haft hat Hearsey nicht nur an RuneScape denken müssen, sondern hat sich die Zeit auch anderweitig mit seinem liebsten Videospiel vertrieben:

Hearsey nahm laut eigener Aussage an einem Gefängnisprogramm teil, bei dem Insassen Online-Geschichten schreiben konnte. Das MMORPG lieferte wohl genügend Ideen, damit der Spieler eine Fantasy-Geschichte schreiben konnte.

Der Spieler habe sich seine Statuswerte auf den Bauch tätowieren lassen. Ob das im Gefängnis passiert ist, wird aus seinem Kommentar nicht deutlich.

Im Jahr 2017 sollen er und andere Insassen ein Tablet ohne Internetzugang und mit vielen Einschränkungen bekommen haben. Hearsey lud wohl jedes Rollenspiel und Hack-and-Slay-Spiel herunter, die das Tablet anbot. Doch er hätte kein Spiel finden können, dass so ähnlich wie RuneScape war.

Für Hearsey gäbe es kein anderes Spiel, das so wie RuneScape sei. Deshalb habe er kein Interesse an neuen Titeln. Kurz vor seiner Entlassung hätte es ein paar Spiele gegeben, mit denen er seine Freude hatte. Darunter befand sich der allererste „The Legend of Zelda“-Titel.

Was hat er verbrochen? Mit 19 Jahren wurde Hearsey dann zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Grund: Versuchter Mord an einem Polizeibeamten. Laut Games Radar soll es offiziellen Berichten zufolge keine Verletzten gegeben haben.

Trotzdem musste Hearsey sich für seine Taten verantworten und verbrachte einen Großteil seines Lebens im Gefängnis. Mittlerweile soll der Verurteilte einen geregelten Job und eine schöne Partnerschaft haben. Zudem bekäme er Hilfe von Familie und Freunden.

