So steht es um das neue MMORPG Throne and Liberty einen Monat nach Release

Die Veröffentlichung von Throne and Liberty ist inzwischen einen Monat her. Zeit für ein Fazit, wie es gerade um das MMORPG steht.

Wo steht Throne and Liberty aktuell? Das MMORPG ging am 26. September in den Frühzugang für alle, die bereit waren für das gratis MMORPG Geld auszugeben. Alle anderen konnten erst einige Tage später starten. Inzwischen ist die Routine in das MMORPG eingekehrt. Immer weniger neue Meilensteine werden freigeschaltet und die meisten Spieler haben die wichtigsten Inhalte bereits gesehen.

Die Spielerzahlen von Throne and Liberty fallen derzeit täglich und der Hype um das Spiel lässt nach. Grund genug, sich einmal anzuschauen, was aktuell in Throne and Liberty passiert.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist Asia-MMORPG-Experte bei MeinMMO. Er hat schon tausende Stunden in Asia-MMORPGs angesammelt, darunter in Swords of Legends Online, Jade Dynasty und dem Klassiker Metin 2. In Throne and Liberty spielt er in einer der Top-Gilden mit. Es gibt aktuell keinen Boss im Spiel, den Cedric noch nicht erledigt hat. Für MeinMMO begibt er sich aber auch gerne in zufällige Gruppen, um zu sehen, wie diese die Herausforderungen meistern.

Zwei Spiele in einem MMORPG

Throne and Liberty hat eine große Besonderheit, denn eigentlich gibt es zwei Spiele im MMORPG. Zum einen wären da die normalen Spieler, die täglich ihre Dungeons laufen, die PvE-Feldbosse bekämpfen und an der Verbesserung ihrer Charaktere arbeiten.

Sie machen wohl den großen Teil der Spielerschaft aus. Die Errungenschaften von Throne and Liberty auf Steam sind der beste Indikator, um herauszufinden, wie gut der Durchschnittsspieler so vorankommt. Eine Errungenschaft bei Steam gibt es nämlich für den ersten Abschluss eines Bosses. Meistens dauert es hier über eine Woche, bevor die Anzahl derer, die die Errungenschaften abgeschlossen hat, die 5-Prozent-Hürde nimmt.

Die Masse hat also langsam alle Bosse besiegt, ihre Charaktere aufgewertet und nähert sich dem Ende der neuen Inhalte an.

Das Meta-Game

Wer Throne and Liberty als Hardcore-Spieler in einer der Top-Gilden spielt, erlebt nicht nur viel mehr Inhalte, sondern hat auch ganz andere Aufgaben im Kopf. Statt einen Boss einfach nur zu erledigen, geht es auf einmal darum, dass möglichst wenige Andere Loot davon bekommen.

Die Aktivitätspunkte werden auf einmal wichtig und Pläne zur Eroberung der Burg standen bei manchen wohl schon seit Monaten fest.

Die Hardcore-Spieler von Throne and Liberty spielen ihr eigenes Spiel und wenn sie mit den Normalos in Kontakt kommen, sorgen sie nicht gerade für mehr Spielspaß.

Macht Throne and Liberty noch Spaß?

Auch wenn die Spielerzahlen sinken und der Hype nachlässt, scheint das Spiel einen Monat nach Release noch gut bei den Spielern anzukommen. Für die Durchschnittsspieler kommt aber langsam der Punkt, wo sie das Ende ihres Spiels erreichen.

Den eigenen Charakter zu verbessern, ist zwar immer noch die Hauptaufgabe, doch die gleichen wenigen Dungeons immer wieder und wieder zu machen, so ganz ohne neue Inhalte in Aussicht, ist nicht motivierend.

Für die Hardcore-Spieler hingegen geht es jetzt mit der Burgbelagerung erst richtig los und die neuen Inhalte in diesem Bereich werden das Spiel für diese Arten von Spielern wohl noch eine längere Zeit frisch halten.

Interessant wird es dann, zu schauen, wie das Spiel später aussieht, etwa drei Monate nach Release. Dann werden wohl alle Spieler alle Inhalte auswendig kennen und die Entwickler müssen nachliefern.

Immerhin: Die Stufe 2 Dungeons sollen bereits im November veröffentlicht werden und den Spielern frische Herausforderungen bringen. Ob das reicht, bleibt abzuwarten. Wenn ihr wissen wollt, was euch sonst noch in den kommenden Monaten bei Throne and Liberty erwartet, schaut mal hier: Throne and Liberty: Roadmap für Herbst 2024 – Dann kommen neue Inhalte und Updates