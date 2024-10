WoW will 80 € für ein Reittier – Hat Blizzard es diesmal übertrieben?

Hat World of Warcraft es diesmal übertrieben? 80 € für ein Reittier ist eine teure Sache – oder findet die Community das gut?

In World of Warcraft wird in den letzten Tagen vor allem der 20. Geburtstag des Spiels gefeiert, doch eine Diskussion überschattet vieles davon. Denn die Entwickler haben ein neues Reittier im Shop veröffentlicht, das stolze 78 Euro kostet – den Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus . Das ist nicht nur das teuerste (direkt kaufbare) Reittier bisher im Spiel, sondern auch eine Möglichkeit, immer ein Auktionshaus und einen Briefkasten zu haben.

Überall gibt es Diskussionen darüber, ob der Preis angemessen und gut oder Abzocke und eine Frechheit ist. Wir wollen dazu gerne eure Sicht erfragen.

Was spricht gegen den Preis? Das größte Argument hat sich seit Jahren im Grunde nicht geändert. WoW ist ein Spiel, das alle paar Jahre für eine Erweiterung den Vollpreis verlangt und zusätzlich ein Abo benötigt. Dass man bei einem solchen Spiel zusätzlich zur Kasse gebeten wird, empfinden viele als unangemessen.

Dazu ist der Preis von 78 € eine neue Dimension. Bisherige Reittiere lagen kostentechnisch zwischen 10 € und 25 € – dass hier nun mehr als das Dreifache verlangt wird, ist für manche nicht nachvollziehbar.

Was spricht für den Preis? Ein Reittier mit ähnlicher Ausstattung – vor allem eine Auktionator – gab es bereits zu „Battle for Azeroth“ im Spiel. Damals musste man das Reittier für eine große Menge Gold kaufen. Inzwischen gibt es dieses ursprüngliche Mount nur noch im Schwarzmarkt-Auktionshaus, wo es jedes Mal „Goldcap“ kostet – also 9.999.999 Goldstücke.

Da man Gold aufgrund der WoW-Marke einem direkten Gegenwert in Euro zurechnen kann, würden sich die Käufer des ursprünglichen Mounts wohl deutlich betrogen fühlen, wenn der neue Brutosaurier für nur 20 € angeboten würde. Immerhin würde der alte Brutosaurier nach aktuellem WoW-Marken-Preis satte 30 WoW-Marken kosten – also knapp 390 €.

Aus dieser Perspektive sind 78 € für den Brutosaurier ein recht günstiges Angebot, bei dem offenbar sehr viele Spielerinnen und Spieler zuschlagen, denn schon nach wenigen Minuten waren die Hauptstädte des Spiels voll mit Brutosauriern.

Der Brutosaurier für 78 € – Abzocke oder ein gutes Angebot?

Aber kommen wir nun zu euch! Wir wollen wissen, wie ihr dieses Angebot findet und was ihr zum Brutosaurier-Reittier für den stolzen Preis denkt. Dafür haben wir hier eine kleine Umfrage vorbereitet. Beachtet, dass ihr nur eine Stimme habt – wählt also die Antwort, die eurer Meinung am ehesten entspricht.

Falls ihr eure Antwort noch ein wenig ausführen wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun und erläutern, warum der Brutosaurier mit dem Preis eine gute Sache ist – oder warum das von Blizzard gar nicht geht. Bleibt dabei bitte sachlich und freundlich zueinander. Falls ihr mit Shop-Reittieren nichts anfangen könnt, gibt es gerade auch einen schicken Phönix als Geburtstags-Mount zu erspielen.