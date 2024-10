In Throne and Liberty gibt es eine neue Zufallssuche für Koop-Dungeons und man hat eine Chance von sieben Prozent, daraus den Jackpot zu ziehen. Ein glücklicher Spieler zog drei aus vier Kisten und knackte damit sogar eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 750.

So viel Glück hat der Spieler: Ein Spieler in Throne and Liberty nahm an der neuen Zufallssuche für Koop-Dungeons teil. Die gibt es erst seit dem Update 1.4 und ist aufgrund der Spezialbelohnung sehr beliebt. In diesem Modus erhält man nach dem Besiegen des Endbosses nämlich nicht nur die normale Beutetruhe.

Der Spieler erhält außerdem eine „Zufällige Spielersuche Belohnungen“-Kiste und die beherbergt die Chance auf sehr seltenen Loot. Mit einer Wahrscheinlichkeit von nur sieben Prozent, kann man aus der Kiste eine Dimensionale Essenz: Erlösung ziehen. Ein Spieler hatte besonders viel Glück und teilte dies auf Reddit.

„Steckt ihn ins Gefängnis!“

Zu viel Glück ist unverschämt, manche Spieler wollen ihn dafür sogar im Gefängnis sehen. Der Reddit-Nutzer TensaExile teilte seine glückliche Ausbeute auf Reddit und kassierte dafür Anerkennung, aber auch Neid. Aus nur vier „Zufällige Spielersuche Belohnungen“-Kisten erhielt er drei Dimensionale Essenz: Erlösung. Damit knackte er die Chance von 1:750 und kann sich damit sehr glücklich schätzen:

Embarrassed_Ad172 scherzt (via Reddit): „Steckt ihn ins Gefängnis!“

Ateaga will es nicht glauben (via Reddit): „Die Menschen können immer besser mit Photoshop umgehen.“

Emotional_Handle2044 ist traurig (via Reddit): „Toll, ich habe 60 geöffnet und gar nichts bekommen.“

The_Doctor-_- sieht es gelassen (via Reddit): „Glückwunsch. Ich freue mich für dich.“

Fairyonfire geht mathematisch an die Sache ran (via Reddit): „3 Essenzen aus 4 Kisten ist um die 0,13 %, also weniger als eine Chance von 1:750.“

Was ist sonst noch in der Kiste drin? Nicht alle Spieler hatten so viel Glück, bisher gehen sehr viele auch leer aus. Dennoch ist die neue Zufallssuche lohnenswert. Denn abgesehen von der Essenz ist in der „Zufällige Spielersuche Belohnungen“-Kiste noch eine gesicherte Belohnung enthalten. Man bekommt nämlich auch eine „Dimensionale Seelenscherben-Auswahltruhe“.

Aus dieser Auswahltruhe darf man sich eine Seelenscherbe aussuchen und hat somit pro Dungeon, den man per Zufallssuche betritt, insgesamt immerhin fünf Seelenscherben, statt vier. Um eine Essenz bei einem NPC herzustellen, benötigt man die stolze Summe von 60 Seelenscherben. Damit ist die Zufallssuche auch ohne Jackpot lohnenswert, man benötigt nur etwas mehr Geduld.

Wenn ihr nichts mehr zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Wir haben sämtliche Guides zum MMORPG in einem handlichen Artikel verpackt, dort halten wir euch immer auf dem Laufenden: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.