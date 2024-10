WoW: Spieler setzt 10 Millionen Gold in den Sand, kurz bevor Blizzard das neue Reittier brachte

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wenn ihr deutlich günstigere Reittiere haben wollt, dann könnt ihr viele davon in World of Warcraft auch leichter verdienen. Wir haben eine Liste mit 5 tollen Reittiere aus The War Within, die ihr ganz leicht farmen könnt.

Die Differenz liegt also bei 364 Euro – oder etwas mehr also 8.200.000 Gold.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Zu wenig Gold in World of Warcraft? Spieler klagen über zu hohe Kosten

In World of Warcraft hat vor einigen Tagen vor allem eine Sache für Furore gesorgt: Die Veröffentlichung eines neuen Reittiers im Shop des Spiels, für satte 78 €. Nicht nur der Preis ist gesalzen, sondern auch die Features ziemlich interessant, denn der „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“ verfügt über ein eingebautes Auktionshaus und einen Briefkasten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to