WoW: Entwickler hören zu und nerfen das größte Problem in Dungeons

Ein Affix raubt Charakteren in World of Warcraft den letzten Nerv. Blizzard greift ein – aber behebt das wirklich das größte Problem?

Schon vor einer Weile hatten wir über die aktuelle Saison in World of Warcraft berichtet, die vor allem durch den Affix „Tücke des Herausforderers“ geprägt ist. Die Einschränkung sorgt dafür, dass Tode in Dungeons deutlich bestrafender sind und schon nach wenigen Fehlern dazu führen, dass „M+“-Instanzen kaum noch in der Zeit bewältigt werden können. Blizzard will das Problem beheben – und hat dafür eine Lösung, die gerade koordinierten Gruppen mehr helfen wird.

Was ist das Problem an dem Affix? Der Affix sorgt aktuell dafür, dass viele Random-Gruppe schon früh zerbrechen. Nach nur einem Wipe verliert man aktuell 75 Sekunden, zusätzlich zur Wiederholung des Kampfes und dem Laufweg. Das kann bei einigen knapp bemessenen Dungeons bereits bedeuten, dass das Zeitlimit kaum noch eingehalten werden kann. Sterben dann gelegentlich noch einzelne Charaktere, ist das nahezu unschaffbar.

Der Affix hat dafür gesorgt, dass viele PUGs kaum noch Freude empfinden, einander schnell anklagen und auch kleine Fehler bereits zu großen Diskussionen führen können. Daher ist „Tücke des Herausforderers“ von den meisten als der Affix angesehen, der den Spaß an der aktuellen Saison am stärksten einschränkt.

Was macht World of Warcraft dagegen? Blizzard bringt diesen Mittwoch, also am 30.10.2024, einen kleinen Hotfix, der den Affix ändert. Zwar bleibt auch weiterhin die Strafe von 15 Sekunden erhalten, allerdings bringt der Affix auch einen zusätzlichen Bonus: 90 Sekunden zusätzliche Zeit, um den Dungeon zu bewältigen.

Die Absicht dahinter ist klar: Der Affix soll auch eine positive Komponente haben, der die Nachteile ein wenig ausgleicht. Bis zu 6 Tode sind künftig also durch die 90 Sekunden „nichtig“ und reduzieren die verbleibende Zeit nur auf den Standard des Dungeons. Wer keine Tode aufweist, kann sich also etwas mehr Zeit lassen und langsamer vorgehen.

Ob diese Änderung reicht, um den Affix in der Gunst der Community steigen zu lassen, bleibt abzuwarten. Zumindest ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung, um den Affix für den Rest der Saison etwas erträglicher zu machen. Wirklich beliebt wird er aber wohl niemals mehr werden. Deutlich besser als der Affix kommen die Änderungen am Geburtstags-Event an – das ist jetzt viel belohnender.