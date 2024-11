Ab heute könnt ihr in World of Warcraft aussehen wie Sylvanas Windläufer

Für viele Sylvanas-Fans geht ein Traum in Erfüllung. Ab sofort könnt ihr exakt so aussehen, wie die dunkle Fürstin in World of Warcraft.

Auch wenn Halloween gerade hinter uns liegt, mit dem Beginn des Monats November gibt es für Fans von untoten Hochelfen in World of Warcraft ein ganz besonderes Geschenk. Denn im Handelsposten könnt ihr nun ein sehr hübsches Set kaufen – das 1:1 die Ausrüstung von Sylvanas Windläufer darstellt.

Aktuell laufen die Feierlichkeiten zum Geburtstag von WoW:

Wo kann man das Set kaufen? Das Set könnt ihr wie üblich für Händlerdevisen („Trader’s Tender“ oder auch „Tendies“) kaufen. Das Set der Dunklen Waldläufergeneralin hat einen Preis von 850 Händlerdevisen, gehört also zu den eher teuren Gegenständen. Da es sich dabei um ein vollständiges Ausrüstungsset handelt, das auch noch einem der wohl bekanntesten Charaktere im Spiel nachempfunden ist, scheint der Preis aber verkraftbar zu sein.

Wie kann man das Set freischalten? Falls ihr gerade nicht über genügend Händlerdevisen verfügt, habt ihr im Monat November genügend Gelegenheit, um euch ausreichend dieser Ressource zu verdienen.

500 erhaltet ihr als Abonnent einfach so. Ihr könnt sie direkt aus der Schatzkiste neben dem Handelsposten abholen.

Bis zu 1.000 weitere Händlerdevisen könnt ihr euch diesen Monat über das Reisetagebuch erspielen – das sind 500 mehr als in gewöhnlichen Monaten.

Welche Aufgaben sind am schnellsten? Wie üblich habt ihr im Reisetagebuch eine Fülle von Aufgaben, die ihr absolvieren könnt. Welche ihr davon erledigt, ist letztlich euch überlassen. Falls ihr es besonders eilig habt, lohnen sich aber diese Missionen:

Besiegt den Kopflosen Reiter mit allen 4 Flüchen aktiv. (100 Reisepunkte)

Nehmt am PvP-Scharmützel Korraks Rache teil. (100 Reisepunkte)

Schließt 10 Handwerksaufträge ab. (200 Reisepunkte)

Sammelt 50 Kräuter, Erze, Leder oder Fische in Kalimdor oder den Östlichen Königreichen. (100 Reisepunkte)

Schließt 50 Quests ab. Auch das Sammeln von Süßigkeiten in Gasthäusern zählt. (300 Reisepunkte)

Besiegt einen Weltboss in Khaz Algar. (100 Reisepunkte)

Levelt 10 Stufen als Nicht-Rufer-Dracthyr. (100 Reisepunkte)

Ihr habt allerdings den ganzen Monat Zeit dafür. Wenn ihr sowieso vorhabt, euch die neuen Tier-2-Sets zu erspielen, dann werdet ihr dabei ganz „nebenbei“ auch die Händlerdevisen erspielen. Viele Aufträge wollen von euch nämlich, dass ihr den Content des Geburtstags-Events spielt.

Wer der Banshee-Königin ganz nah sein will, sollte also innerhalb des Monats November zuschlagen. Denn wer weiß, wann das Set zum nächsten Mal in Handelsposten sein wird.