WoW ändert 10 Klassen, bringt große Buffs und Nerfs

Die Balance in World of Warcraft ändert sich wieder drastisch. Vor allem Krieger und Hexenmeister bekommen Buffs – aber Jäger kassieren Nerfs.

Der Release von Patch 11.0.5 ist in World of Warcraft nun eine knappe Woche her. Schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass die großen Überarbeitungen verschiedenster Spezialisierungen dafür gesorgt hatten, dass die Balance suboptimal ist. Passend zu den Wartungsarbeiten am Mittwoch wollen die Entwickler diese Fehler korrigieren und einige Anpassungen bringen, die mitunter drastische Auswirkungen haben werden.

Aktuell feiert WoW Geburtstag:

Was ändert sich an den Klassen? Im offiziellen WoW-Forum hat Blizzard bereits die geplanten Änderungen vorgestellt. Wir geben hier eine kleine Übersicht über die Gewinner und Verlierer der Balance-Änderungen und beschreiben die wichtigsten Anpassungen auf einen Blick:

Blut-Todesritter verursachen mehr Schaden, während die Helden-Talente von San’layn verbessert werden.

Gleichgewicht-Druiden verursachen mehr Schaden in Kämpfen gegen Einzelziele.

Jäger (Tierherrschaft und Treffsicherheit) sind zu stark in Einzelziel-Kämpfen. Hier gibt es Nerfs, während an anderer Stelle der Flächenschaden etwas erhöht wird.

Nebelwirker-Mönche bekommen einen dicken Buff, verursachen 6 % erhöhte Heilung, aber müssen dafür eine Talent-Schwächung hinnehmen.

Heilig-Paladine verbrauchen künftig mehr Mana beim Heilen.

Disziplin-Priester bekommen stärkere Direkt-Heilung, um auch dann heilen zu können, wenn gerade keine feindlichen Ziele vorhanden sind.

Schatten-Priester genießen eine Stärkung ihres Schadens gegen Gruppen.

Schamanen bekommen ihre erwarteten Nerfs. Sowohl Verstärkung als auch Elementar wird abgeschwächt.

Hexenmeister werden in allen Spezialisierungen verbessert, es gibt Boni von bis zu 25 % auf einzelne Zauber.

Krieger verursachen in allen Spezialisierungen mehr Schaden.

Wann gehen die Änderungen live? All die Anpassungen erfolgen – wie üblich – mit den Wartungsarbeiten am Mittwoch, also am 30.10.2024. Sobald die Serverwartung durch ist, solltet ihr die angepassten Werte für eure Charaktere bemerken.

Falls euch die vollständigen, sehr umfangreichen Patch Notes interessieren, könnt ihr sie auf der zweiten Seite des Artikels im Detail einsehen. Ebenfalls ab morgen gibt es deutlich mehr Event-Marken beim Geburtstag von WoW, sodass ihr die Belohnungen schneller freischalten könnt.