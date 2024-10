Chef von Final Fantasy XIV kritisiert das Feedback einiger Spieler, „fühlte sich wie ein persönlicher Angriff an, was mir das Herz bricht“

In einem Interview sprach Naoki Yoshida, seines Zeichens Director und Producer von Final Fantasy XIV, über das Feedback der Community zur aktuellen Erweiterung Dawntrail. Die Kritik an einer Sprecherin hat ihn dabei hart getroffen.

Um welche Kritik geht es Naoki Yoshida? Nach dem Launch von Final Fantasy XIV: Dawntrail hatte MeinMMO darüber berichtet, dass die englische Stimme der weiblichen Hrothgar Wuk Lamat von Teilen der Community scharf kritisiert wurde.

Der Producer von Final Fantasy XIV erklärt im Interview auf checkpointgaming.net, dass ihn die Reaktionen einiger Spieler richtig mitgenommen haben.

Es gab Kommentare darüber, dass wir die Vielfalt zu sehr akzeptieren – einige Leute scheinen das zu missbilligen. Ich fürchte, dass eine unserer Mitarbeiterinnen sehr negative Kommentare erhalten hat, und es fühlte sich wie ein persönlicher Angriff an, was mir das Herz bricht, weil sie wirklich hart gearbeitet hat und diese Kritik überhaupt nicht konstruktiv war.

„Überhaupt nicht konstruktiv“ bedeutet dabei, dass Sena Bryer, die englische Synchronsprecherin von Wuk Lamat, transphobische Beschimpfungen sowie Todesdrohungen erhalten hat. So eine Art von Feedback wird laut Naoki Yoshida niemals zu einem besseren Spielerlebnis führen, und trifft zudem die völlig falsche Person.

Das führt zu nichts anderem, als dass die Mitarbeiter die Motivation verlieren, und das könnte am Ende die Qualität unseres Spiels beeinträchtigen und von dem ablenken, was dieses Spiel so interessant macht. Wenn es also irgendeine Art von Kritik gibt, bringt sie zu mir, denn ich bin derjenige, der dieses Material genehmigt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir von persönlichen Angriffen gegen unsere Mitarbeiter Abstand nehmen sollten.

Der Launch-Trailer von Final Fantasy XIV – Dawntrail:

Patch 7.1 profitiert von der Kritik an Dawntrail

Was sagt Naoki Yoshida noch? Mit dem kommenden Patch 7.1 möchte man einige der Lektionen, die man durch das Feedback der Spieler zu Dawntrail gelernt hat, bereits anwenden, so der Chef-Entwickler des MMORPGs.

So möchten die Autoren mit den nächsten Story-Kapiteln besser herausarbeiten, was die Figur von Wuk Lamat so großartig macht. Zudem erwartet euch die volle Palette an Features, die ihr von einem großen Content-Patch zu Final Fantasy XIV gewohnt seid.

Die Entwickler liefern beispielsweise den ersten Teil des Allianz-Raids Echos aus Vana’diel, den Dungeon Forschungsstation Yuweyawata, die Prüfung Gok Tajaal – Ewige Königin, Fatale Raids (Eine zweite Zukunft), die Wolke der Dunkelheit in der chaotischen Allianz-Raid-Version, eine neue Traumprüfung und vieles mehr.

Das erste Content-Paket für die aktuelle Erweiterung Dawntrail hört übrigens auf den Namen Crossroads und soll Mitte November 2024 auf den Liveservern landen. Eine vollständige Übersicht über die Inhalte von Update 7.1 des Square-MMORPGs findet ihr hier: Der erste Content-Patch von Final Fantasy XIV: Dawntrail wird riesig, erscheint schon bald