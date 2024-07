Spieler streiten sich um den Hauptcharakter aus Final Fantasy XIV Dawntrail – Wegen der Stimme

Die neue Erweiterung Dawntrail von Final Fantasy XIV startete letzte Woche mit gemischtem Feedback auf Steam. Ein viel genannter Grund ist der neue Hauptcharakter Wuk Lamat, die für ihre englische Synchronstimme kritisiert wird.

Achtung, Spoiler: Im Folgenden werden Story-Details erwähnt, die das Ende der Patch-Reihe (6.5 und 6.55) der Erweiterung Endwalker sowie den Anfang von Dawntrail betreffen. Ihr seid gewarnt.

Wer ist Wuk Lamat? Wuk Lamat ist eine weibliche Hrothgar, also eine groß gewachsene Löwenfrau. Sie ist die Adoptivtochter des aktuellen Herrschers von Tural, der sogenannten neuen Welt. Ihr Papa möchte langsam das Zepter an die nächste Generation weiterreichen und Wuk Lamat gehört zu den vier Thronanwärtern.

Warum ist sie der neue Hauptcharakter ? Bis zum Ende der Erweiterung Endwalker stand der Spielercharakter immer im Mittelpunkt. Nun nehmen die Spieler aber die Rolle des weisen und mächtigen Mentors für Wuk Lamat ein. Ihr beratet und schützt sie – vor ihren Gegnern, manchmal aber auch vor ihrer eigenen Naivität.

Wie Wuk Lamat so drauf ist, könnt ihr auch im Story-Trailer zu Dawntrail sehen:

Missgendern und Boykottaufrufe – Englische Stimme im Kreuzfeuer

Wer spricht Wuk Lamat? Die englische Stimme von Wuk Lamat ist Sena Bryer. Die Synchronsprecherin mit Sitz in Los Angeles hat bereits einigen Game-Charakteren ihre Stimme geliehen. Dazu gehört unter anderem Justicia in Need for Speed: Unbound.

Ihre Arbeit an Final Fantasy XIV gab sie Anfang des Jahres via X.com bekannt:

Ich fühle mich sehr geehrt, die Stimme von Wuk Lamat in FINAL FANTASY XIV zu sein! Ich kann [Square Enix, Side Global und Atlas Talent] nicht genug für die Traumrolle meines Lebens danken! Wir sehen uns in Tural!

Woran stören sich Leute? Der Knackpunkt für einen kleinen aber lauten Teil der Plattform X.com ist, dass Sena Bryer eine trans Frau ist.

Speziell zum Start in den Early Access von Dawntrail häuften sich dort Posts, in denen Wuk Lamat als Woke Lamat bezeichnet wurde. Viele Kommentare sind transphob und bösartig. Auch Square Enix, dem Entwickler und Publisher, wird vorgeworfen, woke zu werden.

Die Sprecherin wird zudem immer wieder mit den falschen Pronomen bezeichnet. Auch werden die Spieler dazu aufgerufen, andere Synchronisationen zu verwenden. Damit soll vermieden werden, die Stimme einer transgeschlechtlichen Person zu hören.

Ein weiblicher Naruto lässt die Spieler streiten

Gibt es weitere Kritik an der Synchro? Es kommt grundsätzliche Kritik an der Synchronisierung auf. In einem reddit-Thread kommentiert Divinedragn4, man würde bei Wuk Lamat weder Wut noch Frustration heraushören können. Ihre Stimme hätte einfach immer den gleichen Tonfall.

Nutzer atheistium pflichtet hier in einem anderen reddit-Beitrag bei. Die Synchronsprecherin hätte einfach nicht so gutes Feedback von ihrem Synchrondirektor bekommen.

Warum wird Wuk Lamat noch debattiert? Wuk Lamat ist in Dawntrail extrem präsent. Wie man sie als Charakter findet, hat entsprechend starken Einfluss darauf, wie man die Story der neuen Erweiterung allgemein findet. Und das wirkt sich ganz unterschiedlich auf die Rezensionen zu Dawntrail auf Steam aus.

Wenn man Wuk Lamat kennenlernt, ist sie eine extrem extrovertierte Person. Sie übernimmt sich oft, spielt die Starke und legt gleichzeitig einen hohen Grad an Naivität an den Tag. Manchmal wirkt sie wie eine weibliche Version des Charakters Naruto aus der gleichnamigen Anime-Serie bzw. Manga-Reihe.

In Dawntrail findet man auch heraus, dass sie die Hauptstadt seit ihrer Adoption als Baby nie verlassen hat. Das Land, dass sie regieren soll, kennt sie also eigentlich gar nicht. Im Grunde ist Wuk Lamat ein absoluter Underdog mit sehr viel Herz.

Diese Charakterzüge in Kombination mit der neu definierten Rolle des Spielercharakters sind ein Punkt, warum sie viel diskutiert wird.

Ein gestärkter Rücken für Wuk Lamat

Wie steht der Rest der Community zu Wuk Lamat? Schön ist, dass der größte Part der Community absolut hinter Sena Bryer und Wuk Lamat steht. Sucht man aktuell nach Woke Lamat auf X, wird man von einer Flut ironischer, sarkastischer und Wuk-Lamat-liebender Posts begrüßt:

Ja, ich will, dass XIV mehr woke wird oder was auch immer, ich will sehen, wie Wuk Lamat endlich mit heißen Mädchen flirten sehen – @pixieberrytea via X

– @pixieberrytea via X Nennen wir sie also Woke Lamat, bevor sie es unironisch sagen, um und über sie lustig zu machen, oder nennen wir sie Woke Lamat, nachdem sie diesen Spitznamen selbst gewählt haben, um sich ebenfalls über sie lustig zu machen? – @pasokonGal via X



Die meisten Spieler geben den transphoben Stimmen Gegenwind. Viele äußern sich wie oben verlinkt auf X.com. Aber auch in Steam-Reviews wird Wuk Lamat und ihrer Synchronsprecherin der Rücken gestärkt.

