Spieler in Final Fantasy XIV dürsten nach einem neuen Dawntrail-Charakter, haben unanständige Gedanken

Die Dawntrail-Erweiterung zu Final Fantasy XIV führt viele neue Charaktere ein, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Einer davon bekommt gerade so viel Zuneigung von der Community, dass die unanständigsten Memes zu ihm entstehen.

Um welchen Charakter geht es? Neben Wuk Lamat, die die Geister der Spieler scheidet, ist Bakool Ja Ja eine der wichtigsten NPCs in Dawntrail. Er will der Hrothgar den Thron streitig machen und wendet dafür fiese Tricks an.

Der Bösewicht hat eine Besonderheit: Er ist ein Mamool Ja, der mit zwei Köpfen geboren wurde. Die Zweiköpfigen werden als gesegnete Wesen angesehen, die einen besonderen Status genießen.

Der Mamool Ja weiß wohl um seine Stärke und zeigt das auch offen. Er trägt eine Rüstung, die seinen muskelbepackten Oberkörper zeigen. Seine Figur und sein dominantes Verhalten scheint viele Spieler dazu zu veranlassen, ihn in zahlreiche Memes einzubauen.

Die neue Dawntrail-Erweiterung könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

Community vergöttert Bakool Ja Ja mit zahlreichen Memes

Wie zeigt die Community ihre Zuneigung? In den sozialen Medien kursieren gerade unzählige Tweets zu Bakool Ja Ja. Die Fans entwickeln unanständige Gedanken zu dem Mamool Ja und haben ihn zum Objekt der Begierde auserkoren.

Ein Tweet macht sich darüber lustig, dass auch Wuk Lamat in dieser Rolle hätte enden können. In dem von einem Fan ausgedachten Tweet führt Naoki Yoshida, der Produzent des MMORPGs, das Protokoll zu unangebrachten Trends durch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Demnach soll der Synchronsprecher unterstützt werden und ein Auge auf Belästigungen entsprechender Cosplayer geworfen werden. Doch der Fantasie-Yoshida wird mit der harten Realität konfrontiert, dass es nicht um Wuk Lamat, sondern um Bakool Ja Ja geht.

Der Trend geht sogar so weit, dass sich auf X ein NSFW-Account zu Bakool Ja Ja entwickelt hat. Die Userin „bakool ja ja’s babygirl“ zeigt schon in ihrem Headerbild, dass sie am liebsten in den Armen von Bakool Ja Ja sein würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Daneben gibt es noch haufenweise andere Tweets, die sich um die Obsession zu Bakool Ja Ja drehen. Viele davon spielen mit nicht ganz so jugendfreien Aussagen. User banana_qote erzählt auf X mit einem Meme beispielsweise, dass sein Hauptcharakter Bakool Ja Ja gerne niederringen würde. Wuk Lamat hofft, dass damit das Niederringen im Kampf gemeint sei, bekommt aber keine Antwort.

Ist das typisch für die Fans? Wie User nateharmonica auf X anmerkt, sei das nicht das schlimmste Beispiel, bei dem sich die Community zu Final Fantasy XIV unanständig zeigen würde. Der Twitter-Account zum MMORPG fragte in der Vergangenheit, auf welchen Reittieren die Community gerne durch die Gegend reiten würde.

Die unangemessenen Kommentare waren teils so verstörend, dass der offizielle Account nur noch mit einem „okay“ antworten konnte (via X). Es gibt noch mehr solcher Beispiele, dass einige Fans des MMORPGs die Charaktere auf unanständige Weise darstellen.

Allerdings wollen wir an dieser Stelle klarstellen, dass das nicht für alle Spieler der Final-Fantasy-XIV-Community gilt. Die Tweets vermehren sich gerade rasant im Internet, doch der Großteil der Spieler wird sich wohl nicht an dem neuen Trend beteiligen.

Bakool Ja Ja ist nicht die einzige Neuerung der Dawntrail-Erweiterung. Damit ihr alle wichtigen Informationen auf einen Blick habt, hat euch MeinMMO die Neuerungen in der folgenden Übersicht zusammengefasst: Final Fantasy XIV Dawntrail: Alles zum Release, Collector’s Edition und Benchmark