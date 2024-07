Vor 30 Jahren war dieser Manga über kämpfende Schulmädchen beliebt, jetzt bekommt er eine Anime-Neuauflage

Ein japanischer Trailer kündigte jetzt die neue Adaption eines Mangas und Animes aus den 90er Jahren an. MeinMMO stellt euch die neue Serie samt Trailer vor und was ihr von ihr erwarten könnt.

Um welchen Anime geht es hier? „Magic Knight Rayearth“ ist ein Manga und Anime, der die Geschichte der drei Highschool-Schülerinnen Hikaru, Umi und Fuu erzählt. Diese werden bei einem Klassenausflug in die magische Welt von Cephiro teleportiert, wo sie Teil einer Legende sein sollen.

Der Trailer zur neusten Adaption zeigt Bilder und Szenen aus dem alten Manga und Anime und gibt zumindest einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen, modernen Stil:

Erschienen ist die Geschichte in Japan erstmals in Einzelkapiteln im Magazin Nakayoshi von Kodansha und wurde danach von Künstler-Kollectiv CLAMP als Manga veröffentlicht, die zum Beispiel auch für „Cardcaptor Sakura“, „Chobits“, „xxxHolic“ und „Tsubasa: Reservoir Chronicle“ verantwortlich sind.

Der Manga lief von 1993 bis 1996 und war in sechs Bänden abgeschlossen. In Deutschland erschien er ebenfalls in sechs Bänden, wurde allerdings von Carlsen Manga veröffentlicht. Aktuell bekommt man die deutsche Fassung nicht mehr zu kaufen.

Auch ein Anime, auf Vorlage des Mangas, wurde in Japan produziert und von Oktober 1994 bis November 1995 in zwei Staffeln ausgestrahlt. Im deutschen Programm lief der Anime nie, allerdings brachte Kazé Rayearth hier 2003 in OV mit Untertiteln heraus. Nachdem Kazé von Crunchyroll übernommen wurde, kann man den Anime allerdings auf der Plattform nicht mehr finden.

Genaue Informationen fehlen noch

Wann startet die neue Adaption? Alte und neugierige Anime-Fans müssen sich mit weiteren Informationen noch ein bisschen gedulden. Bis jetzt erfolgte nämlich lediglich die Ankündigung durch den Trailer. Wann der neue Anime starten soll, wo er ausgestrahlt wird und in welchem Format er erscheint, wissen wir noch nicht.

Worum geht es in Rayearth? Nachdem die drei Schulmädchen, die sich vorher nicht kannten, in die magische Welt gezogen wurden, stehen sie vor einer schwierigen Aufgabe. Ein Magier namens Clef fordert sie auf, den Untergang von Cephiro zu verhindern.

Die Prinzessin Emeraude wurde vom Priester Zagato entführt. Sie ist der Pfeiler der Welt und hält diese durch ihre Gebete aufrecht. Ohne sie würde die Welt zusammenbrechen. Hikaru, Umi und Fuu erhalten als „Magic Knights“ elementare Fähigkeiten und müssen sich von da an als neue Gruppe beweisen. Zur Seite steht ihnen ein kleines Wesen namens Mokona, das ihnen helfen will, ihre sogenannten Machins zu finden. Das sind Mecha-ähnliche Kampfroboter, die ihnen helfen sollen, gegen Zagato und seine Schergen zu siegen.

