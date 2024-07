Ein RTL2-Anime aus unserer Kindheit bekommt einen neuen Film – Erhält endlich den Look, den er verdient 

Die Rosen von Versailles ist unter dem Namen Lady Oscar bekannt und lief ab 1995 auf RTL2. Die Anime-Serie war für viele Fans Teil ihrer Kindheit. Deshalb dürfte es viele freuen, dass ein Film zum Anime in der Mache ist. Nun gibt es einen ersten Trailer, der schon in den ersten Minuten verzaubert.

Was ist Die Rosen von Versailles für ein Anime? Der Manga zu Die Rosen von Versailles ist bereits über 50 Jahre alt. Die Geschichte spielt in Frankreich, kurz vor der Französischen Revolution.

Es handelt sich um eine fiktive Geschichte, doch im Anime gibt es historisch korrekte Informationen und Persönlichkeiten.

Die Hauptfigur ist Oscar, die sechste Tochter eines Generals. Er hat sich immer einen Sohn gewünscht, weshalb er Oscar wie einen Jungen großzieht.

Oscar wird mit der Zeit immer geübter im Fechten. Sie beschließt, in die königliche Schlosswache einzutreten und die Beschützerin von Marie-Antoinette zu werden, der zukünftigen Königin von Frankreich.

Die Liebe und die Französische Revolution legen Oscar Steine in den Weg. Bei dem Sturm auf die Bastille kommt es zum Showdown.

Der Anime umfasst insgesamt 40 Episoden. Nun will das Animationsstudio MAPPA, das unter anderem für Attack on Titan und Jujutsu Kaisen verantwortlich ist, alle Folgen in einen Film pressen.

Wann erscheint der Film? Der Film zu Die Rosen von Versailles soll Anfang 2025 in den japanischen Kinos anlaufen. Ob der Film auch nach Europa kommt, bleibt abzuwarten.

In einem ersten Trailer könnt ihr sehen, wie gut der neue Animationsstil des Animefilms ist:

Der Trailer zu Lady Oscar beweist, dass jeder Anime-Fan den Film sehen muss

Wie sieht der Trailer aus? Der Trailer deutet an, dass die gesamte Serie im Film repräsentiert wird. Wir sehen Lady Oscar in ihrer Jugend, aber auch in ihren 30ern.

Der Anime-Film verpass Lady Oscar endlich den Look, den er schon vor über 40 Jahren verdient hätte. Viele Oberflächen sind am Glänzen und die Gemälde, die sich an der Kutsche befinden, sehen einfach atemberaubend aus. Die leuchtenden Farben und die vielen Details tragen ihr Übriges dazu bei.

Auch die Charakterdesigns sind phänomenal. Lady Oscar und Marie-Antoinette strahlen um die Wette. Ihr Funkeln in den Augen verleiht ihnen mehr Eleganz als im Original. Wir dürfen uns also auf ein hoffentlich gelungenes Remake freuen, dass den älteren Anime in einem hübschen Gewand präsentiert.

Es gibt noch einen anderen RTL2-Anime, der ein Remake bekommt. Die über 1.000 Folgen von One Piece sollen demnächst in einem kompakten Format auf Netflix laufen. So könnte es Neulingen leichter fallen, in den Anime einzusteigen: One Piece hat irre viele Folgen, bald könnt ihr leichter einsteigen: Netflix spendiert eine neue Adaption