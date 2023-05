Lost Ark lässt Spieler aktuell eigenes Emote kreieren – „Bin gespannt, was Leute alles so auffahren werden“

Das von Publisher Amazon Games vertriebene MMORPG Lost Ark wartet seit Mai mit dem Maykoko Fest auf. Das Fest ist ein Event für die Community, was sich über den gesamten Monat erstreckt. Neben wöchentlichen Gemeinschaftsaufgaben inklusive Belohnungen dürft ihr jetzt auch an einem ganz besonderen Contest teilnehmen. Und zwar dürft ihr euer eigenes Emote erstellen.

Wie kann man an dem Event teilnehmen? Dazu müsst ihr den Discord-Server von Lost Ark aufsuchen. Diesen erreicht ihr an folgender Stelle: Offizieller Discord Server Lost Ark

Der Lost Ark: Mokoko Emote Design Contest läuft vom 22. Mai bis zum 12. Juni 2023. Ihr habt also noch etwas Zeit, um am Contest teilzunehmen. Was es mit den Mokoko auf sich hat, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Nachdem ihr auf den Server gelangt seid, werdet ihr auf der linken Seite weit unten 3 Einträge feststellen:

Mokoko-event-contest-overview – die Übersicht zum Emote-Event

– die Übersicht zum Emote-Event Mokoko-event-contest-official-rules – die offiziellen Regeln

– die offiziellen Regeln Mokoko-event-contest-entries – die Einsendungen der Emotes

Der erste Eintrag Mokoko-event-contest-overview enthält Informationen, wie ihr an dem Contest nun teilnehmen könnt. Dazu habt ihr einen Post im dritten Eintrag, nämlich Mokoko-event-contest-entries zu erstellen, wo ihr dann euer Bild als Anhang einfügt.

Das Bild darf dabei die Formate *.jpg oder *.png aufweisen und darf nicht über 25 MB liegen. Der zweite Eintrag enthält im Übrigen Informationen über die Teilnahmebedingungen.

Sind obige Voraussetzungen erfüllt, nehmt ihr automatisch am Contest teil. Nach Ende der Teilnahmefrist am 12. Juni wird sich das Team von Lost Ark dann 10 Tage lang Zeit nehmen, eure Einträge zu durchforsten. Schließlich wird euch das Team 5 dieser Einträge zur Wahl stellen.

Damit entscheidet am Ende ihr, welches der Top 5 Emotes offizieller Teil des MMORPGs wird. Wie ihr daneben im kommenden Diablo 4 Emotes nutzt, erfahrt ihr hier.

Schaut euch hier eine der aktuellen Klassen von Lost Ark im Trailer an.

Wie sind die Reaktionen zum Emote Contest? Wenn man sich allein die Anzahl der Teilnehmer am Contest anschaut, scheint er im Rahmen des Maykoko Fests ein Erfolg für Lost Ark zu sein. Es befinden sich nämlich hunderte Einträge im entsprechenden Thread (via Discord). Die User feiern derweil das putzige Event zu den Mokoko:

Community Manager Roxx schreibt: Ich bin sehr gespannt, was die Leute alles so auffahren werden

Discord-User CKrazyGhost beglückwünscht derweil andere Teilnehmer und ruft: Viel Glück beim Contest!

Es bleibt also spannend, wer am Ende das Rennen um die Emotes gewinnt.

Tatsächlich finden sich unter den Einträgen neben scherzhaften Memes auch aufwendige Emotes, die teilweise mehrere Upvotes in Form eines Mokoko-Samens erhalten haben. Ob sich danach die Jury richten wird, bleibt allerdings offen.

Im MMORPG Lost Ark gibt es gerade viel zu tun für euch

Was ist das Maykoko Fest? Das Maykoko Fest läuft seit Anfang Mai und bietet jede Woche eine frische Gemeinschaftsaufgabe. Werden die jeweiligen Ziele in der Community erfüllt, winken weitere Belohnungen für die Spielergemeinde. So umfasste beispielsweise die erste Wochenaufgabe 3 Millionen Emotes zu verwenden (via playlostark.com).

Aktuell befindet sich das Maykoko Fest in seiner vierten und letzten Woche. Da dürft ihr dann in eurer Festung für andere kochen. So müssen dort 150.000 Festmahle erstellt und geteilt werden, um Belohnungen wie beispielsweise das Gamer Moko Haustier zu bekommen.

Wie findet ihr den Contest? Habt ihr daran teilgenommen oder es euch vorgenommen? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Wer wissen möchte, welche Klassen zurzeit die Besten sind, sollte diesen Artikel lesen: Lost Ark Tier List 2023: Die besten Klassen für PvE und PvP