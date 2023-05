Eine Gruppe schafft in FFXIV den härtesten Raid völlig ohne Heiler – Spieler schimpfen: „Jeden Tag werden Heiler ein Stückchen mehr nutzlos“

World First war gestern: Vor kurzem ist einer Raid-Gruppe etwas gelungen, was nicht viele Spieler von Final Fantasy XIV überhaupt für möglich hielten. So schaffte es eine Handvoll Spieler, den Raid The Omega Protocol auf der härtesten Schwierigkeitsstufe Ultimate zu meistern, und zwar ganz ohne eine einzige Heiler-Klasse.

Wie haben die Spieler den Raid gemeistert? Die Gruppe setzte 5 DPS-Klassen und 3 Tanks ein, wobei 2 der Tanks Paladine waren. Das bedeutet, dass keine Heiler-Klassen wie Weißmagier, Gelehrte, Astrologen oder Weiser zum Einsatz kamen.

Paladine verfügen allerdings über die Eigenschaft, sich selbst zu heilen. So konnten sich diese Tanks also ganz ohne Heiler mit Omega begnügen, während aber der Rest der Gruppe beim Schadensausteilen auf die ganze Party nicht verschont blieb und sich entsprechend verhalten musste.

Insgesamt war es ein Drahtseilakt, jeglichen Schaden der Einzelnen durch Timing und Position zu minimieren oder gar zu vermeiden. Die Ultimate-Stufe ist nämlich sogar noch härter als die bisherigen Savage Raids, der bis dato schwierigste Content in Final Fantasy XIV. Ein Fehler und es gilt, den Raid oftmals zu wiederholen. Welche Raids sonst interessant sind, erfahrt ihr hier.

Schaut euch hier im YouTube-Video an, wie die Truppe ganz ohne Heiler Erfolg hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

User: „Heiler denken, dass Heilen Zeitverschwendung ist“

Wie fallen die Reaktionen der Fans aus? Obwohl die World-First-Rennen bei Raids in Final Fantasy XIV bei Anhängern des MMORPG auf breites Interesse stoßen, hat dieser Vorfall die Community zum einen genauso begeistert, aber zum anderen zu einer heftigen Diskussion auf Reddit geführt (via Reddit).

Fans meinen, mit diesem YouTube-Video die Problematik von Final Fantasy XIV offen gelegt zu haben. Spieler, die die Heiler-Klasse, als ihre Main- bzw. Hauptklasse ihr Eigen nennen, haben im Moment offenbar das Nachsehen.

So behaupten die Betroffen, wie der User SunshineWasTake, dass der Heiler jeden Tag etwas mehr nutzlos wird (via Reddit). Vielmehr würden sich nämlich selbst die Heiler-Klassen aktuell auf den Schaden, als auf die Heilung konzentrieren.

User MiddieFromMhigo stimmt zu: Die Heiler-Philosphie in diesem Spiel hat sich so stark zurückentwickelt, dass Heiler mittlerweile denken, dass Heilen im Sinne der Heiler-Rolle reine Zeitverschwendung ist.

Der User John_Bumogus fügt hinzu, dass die Anzahl an Dungeons, in denen er nur geringfügige Heilung leistete, unglaublich sei, und dass er manchmal aus Absicht einen Overheal auslöse, damit er das Gefühl bekomme, überhaupt etwas beizutragen.

Square Enix hat sich zu diesem Vorfall noch nicht selbst geäußert. Die Fans hoffen allerdings, dass der Entwickler die Heiler-Klassen in ihrer Rolle noch relevanter gestalten wird, wie es laut mehreren Fans seinerzeit noch in dem Add-on Stormblood der Fall gewesen sei (via Reddit).

Was ist das für ein Raid? The Omega Protocol wurde Anfang des Jahres am 24. Januar 2023 mit Patch 6.3 in das MMORPG integriert. Der Raid ist im Einzelnen in 6 Phasen unterteilt, und zwar:

Phase 1 – Omega Beetle Form

Phase 2 – Omega M/F Form

Phase 3 – Omega Reconfigured

Phase 4 – Blue Screen

Phase 5 – Run: Dynamis

Phase 6 – Alpha Omega

Die Phasen beschreiben dabei die unterschiedlichen Inkarnationen von Omega und dessen vielfältige Mechaniken. Der Schwierigkeitsgrad Ultimate ist zudem der höchste Grad, auf dem man diesen Raid spielen kann.

Was meint ihr? Empfindet ihr die Heiler-Klassen als obsolet oder sind diese nach wie vor notwendig? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Wenn ihr mehr über das MMORPG Final Fantasy XIV und das aktuelle Add-on Endwalker erfahren möchtet, zögert nicht, folgenden Artikel euch anzuschauen: Wie geht es Final Fantasy XIV: Endwalker 1,5 Monate nach Release?