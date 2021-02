Der Komponist Stan LePard ist überraschend im Februar 2021 verstorben. Er hat Musikstücke für verschiedene Videospiele erstellt, von denen ihr einige sicherlich schon gehört habt.

Wer war Stan LePard? Der Komponist und Orchestrator Stan LePard produzierte musikalische Werke vor allem für Videospiele. Zu den bekanntesten gehören Halo, Destiny und Guild Wars 2.

Er war vor allem auf Musik spezialisiert, die er zusammen mit einem Orchester einspielte. Die Soundtracks laufen oftmals im Hintergrund im Spiel, wurden aber auch vereinzelt für Trailer genutzt.

Laut LinkedIn machte Stan LePard seinen Bachelor in Musik im Jahr 1980 und spezialisierte sich später an der Universität von Nordtexas auf Jazz und Jazz Arrangements. Seit 1994 komponierte er für Videospiele.

Wer verabschiedete sich von ihm? Auf Twitter teilte der Komponist Maclaine Diemer, der ebenfalls für Guild Wars 2 tätig ist, die Nachricht vom Tod von Stan LePard.

Dabei verriet Diemer, dass der Komponist überraschend verstorben sei.

Auch die Komponisten Marty O’Donnell (ehemals Halo und Destiny), Jon Everist (Necropolis, Shadowrun) und Brendon Williams (LoL, Call of Duty) meldeten sich über Twitter zu Wort und zeigten sich bestürzt. Sie alle bezeichneten Stan LePard als guten Kollege oder Vorbild.

Die bekanntesten Stücke von Stan LePard

Was kennt man Stan LePard? Besonders Spieler von Guild Wars 2 dürften Stücke des verstorbenen Komponisten kennen. Etliche seiner Werke sind bei den Soundtracks zu Heart of Thorns und Path of Fire zu finden.

Auch die Musik zum Trailer zur derzeit laufenden Eisbrut-Saga wurde von ihm umgesetzt.

Er komponierte zudem den markanten Soundtrack „Court of the Mad King“, das Intro zum jährlichen Halloween-Event.

Wer eher in Destiny unterwegs ist, kennt möglicherweise den Soundtrack „First Challenge“. Diesen hat der Komponist zusammen mit Marty O’Donnell, Michael Salvatori und C Paul Johnson erstellt:

Neben diesen Spielen, die wir intensiv auf MeinMMO begleiten, komponierte Stan LePard auch für

Halo 2, Halo 3 und Halo Reach

Flight Simulator X

Fable 2

Age of Empires 3

Plants vs. Zombies

Uno Arcade

Peggle 2

und einige weitere Spiele. Sogar für Windows 98 und XP hat er Musik erstellt (via Soundcloud). Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr im Laufe eurer Gaming-Karriere mit einem seiner Soundtracks in Berührung gekommen seid.

Wer ein Fan von guten Soundtracks ist, wird gerade bei MMORPGs immer wieder mit interessanten Stücken beglückt. Final Fantasy XIV, Guild Wars 2 und auch World of Warcraft können dort überzeugen.

