In einem neuen Spiel auf Steam durchlebt HandOfBlood den Albtraum einer Twitch-Streamerin

Was hat es mit parasozialen Fans auf sich? Parasoziale Fans glauben, eine freundschaftliche oder romantische Beziehung zu einer berühmten Person zu haben, in diesem Fall Content Creator. Dabei handelt es sich allerdings um eine einseitige Beziehung, von der die Angebeteten oft gar nicht wissen.

Wie kommt das an? In den Kommentaren auf YouTube loben Zuschauer HandOfBlood für die gelungene Mischung aus Entertainment und Aufklärungsarbeit. Ein paar dieser Reaktionen haben wir hier für euch zusammengetragen:

Gleichzeitig macht er aber auf die ernste Thematik aufmerksam. So berichtet HandOfBlood, dass die Geschichte des Spiels keineswegs reine Fiktion sei. Tatsächlich habe es schon mehrere solcher Fälle gegeben, wie im Spiel dargestellt, auch in der deutschen Influencer-Szene.

Wie stellt HandOfBlood das an? Der YouTuber nimmt weder das Spiel noch sich selbst allzu ernst. So verkörpert er die Rolle der Streamerin mit einem pinken Katzenohren-Headset und kommentiert ironisch die teils etwas abenteuerliche Videospiel-Logik.

Was ist das für ein Spiel? Parasocial ist das neueste Horrorspiel des japanischen Indie-Studios Chilla’s Art. Darin schlüpfen Spieler in die Rolle einer Streamerin, die von einem aufdringlichen Fan verfolgt wird – ein echtes Albtraum-Szenario für viele Twitch-Streamerinnen.

Der YouTuber Max “HandOfBlood” Knabe (30) ist für seine unterhaltsamen Videos bekannt. In einem Video zu einem neuen Horror-Spiel auf Steam nimmt er sich eines ernsten Themas an, dennoch kommt der Spaß nicht zu kurz.

