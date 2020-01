Fortnite startet an Tag 16 des Winterfest-Events die Suche nach Munitionskisten bei der Werkstatt, dem Eisthron und bei Gasthaus Schlotter. Wir zeigen euch die Fundorte.

Was ist neu? Heute, am 2. Januar, startete erneut eine neue Challenge des Winterfests, das seit einigen Tagen in Fortnite aktiv ist. Zuerst geht ihr wieder an den Strumpf, der über dem Feuer in der Lodge hängt und öffnet diesen. Dann erscheint die neue Aufgabe:

Suche Munitionskisten bei der Werkstatt, Gasthaus Schlotter oder Eisthron.

Hier zeigen wir euch, wo ihr die drei gesuchten Orte auf der Map von Fortnite findet, damit ihr die neue Challenge ohne Probleme abschließen könnt.

Shiver Inn ist das Gasthaus Schlotter

Reist einfach zu einem der Orte und sucht dort nach den Munitionskisten. Sobald ihr zwei geöffnet habt, gilt die Aufgabe als erfüllt. Bedenkt, dass ihr das nicht in einem Match machen müsst. Ihr könnt euch also Zeit lassen.

In der folgenden Galerie seht ihr die 3 gesuchten Orte im Spiel.

Die Belohnung: Schließt ihr diese Aufgabe erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür einen Kondensstreifen, der euch beim Herabfallen aus dem Himmel angezeigt wird.

Welche Challenges gibt es noch? Für das Winterfest stellt Fortnite euch vor weitere Aufgaben, mit denen ihr kosmetische Gegenstände verdienen könnt. Wir haben ein paar Guides für euch vorbereitet, die ihr abarbeiten könnt, um euch Gleiter und mehr zu sichern.

Wenn ihr die Challenges noch nicht erledigt habt, dann fangt gleich damit an:

Was ist gerade noch in Fortnite los? Im Spiel ist man noch in Weihnachtsstimmung. Wer sich in den letzten Tagen über Weihnachten nicht eingeloggt hat, der kann jetzt noch zahlreiche Geschenke abstauben und sich damit coole Inhalte sichern.

Bis zum 7. Januar könnt ihr euch die Geschenke sichern und die Challenges lösen.

Wer das schon alles hinter sich hat und jetzt noch nach Beschäftigung in Fortnite sucht, sollte sich an diese Tipps halten: