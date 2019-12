Fortnite startet Winterfest mit Geschenken – So macht ihr mit

Das Winterfest-Event ist in Fortnite endlich gestartet. Es gibt weihnachtliche Challenges, Geschenke und ein neues Belohnungssystem. Wir zeigen euch, was sich im Spiel verändert hat und was euch erwartet.

Was ist das für ein Event? Heute am Mittwoch, den 18. Dezember 2019, startete um 15:00 Uhr, das Winterfest-Event in Fortnite.

Bei diesem Event wird es weihnachtlich auf der Fortnite-Insel. Durch Challenges kann man sich verschiedene Belohnungen freischalten.

Winterfest bringt neues Geschenk-System

Normalerweise wird zum Weihnachts-Event der Lobby-Hintergrund gewechselt und wir erhalten eine weihnachtliche Szene, die sich im Hintergrund abspielt.

Nun wurde aber ein ganz neues Feature eingebaut. Statt eines Hintergrundes haben wir jetzt extra einen Bereich zur Auswahl im Menü.

Wenn man oben bei der Auswahl zur Sternflocke wechselt, taucht eine verschneite Szene auf, bei der man im Hintergrund die Nussknacker-Lodge sieht.

Von dort aus kann man in die Lodge, um sich die Winterfest-Geschenke anzusehen.

In der Lodge findet man einige Geschenke, die am Boden verteilt sind und einen Geschenk-Strumpf, der am Kamin hängt.

Was bringen die Geschenke am Boden? Täglich könnt ihr die Weihnachts-Lodge besuchen und euch dort eine gratis Belohnung abholen. Dafür müsst ihr einfach 1 Geschenk am Boden auswählen und dieses öffnen.

Was bringt der Weihnachtsstrumpf? Beim Weihnachtsstrumpf könnt ihr ebenfalls jeden Tag reinschauen. Dort könnt ihr euch nämlich eine neue Challenge freischalten, die euch dann nach der Erledigung eine Belohnung bringt.

Es gibt neue Winterfest-Challenges

Was sind das für Challenges? Es gibt neue Herausforderungen, die ihr während des Events erledigen könnt. Insgesamt sind es 16 Challenges, die wahrscheinlich mehrere Phasen haben.

Durch das Erledigen der Challenges könnt ihr euch 16 coole Belohnungen verdienen wie: eine Lackierung, eine Spitzhacke und ein Rückenaccessoire.

Ihr könnt euch jeweils eine neue Challenge pro Tag freischalten, in dem ihr den Weihnachtsstrumpf in der Geschenke-Lodge durchsucht.

Die vollständigen Winterfest-Challenges wurden schon geleakt. Diese werden uns wohl erwarten.