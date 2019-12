Fortnite: Tanze bei Weihnachtsbäumen – Alle 6 Fundorte

Für Tag 6 vom Winterfest 2019 in Fortnite sollt ihr an benannten Orten bei Weihnachtsbäumen tanzen. Wir zeigen euch alle 6 Fundorte der Tannenbäume auf der Map und was es als Belohnung für die Challenge gibt.

Was ist die Challenge? In Fortnite läuft gerade die Feier um das Winterfest, die regelmäßig neue Aufgaben für euch freischaltet. Heute, am 23. Dezember, startet die Aufgabe, die sich um 5 Weihnachtsbäume an benannten Orten dreht.

Diese Aufgabe ist nicht schwer, denn die Orte, bei denen ihr tanzen sollt, sind alle angeschrieben. Aber obwohl es insgesamt 13 benannte Orte auf der Map gibt, haben nur 6 davon einen Weihnachtsbaum.

Fortnite: Fundorte der Tannenbäume, Weihnachtsbäume

Fundorte auf der Map:

Ihr findet die Weihnachtsbäume bei:

Pleasant Park (in der Mitte der Stadt)

Holly Hedges (am nördlichen Rand der Stadt)

Salty Springs (südlich)

Retail Row (in der Mitte der Stadt)

Lazy Lake (neben dem Neustart-Bus)

Misty Meadows (in der Nähe des Flusses)

Bedenkt aber, dass ihr an 5 verschiedenen Weihnachtsbäumen tanzen sollt. Merkt euch also, welche Bäume ihr schon besucht habt, da sie nur einmal gezählt werden.

So sehen die Tannenbäume in Fortnite aus

Wie erkennt man die Weihnachtsbäume? Ihr erkennt die gemeinten Weihnachtsbäume an ihrer festlichen Dekoration mit vielen Geschenken und weihnachtlicher Musik. Es sind geschmückte Tannenbäume in Fortnite.

Sobald ihr den Weihnachtsbaum gefunden habt, sollt ihr einfach dort tanzen. Dies sollt ihr dann insgesamt 5-mal an verschiedenen Bäumen tun.

Wenn ihr euch die genauen Fundorte der Weihnachtsbäume lieber auf Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Das ist die Belohnung in Fortnite heute

Welche Belohnung gibt es für diese Aufgabe? Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, erhaltet ihr dafür einen Emoticon.

So sieht er aus:

Was ist gerade los in Fortnite? Gerade läuft in Fortnite das Winterfest-Event, bei dem ihr täglich eine Challenge bei eurem Winterstrumpf freischalten könnt.

Außerdem könnt ihr in der Winter-Lodge täglich ein Geschenk öffnen, das euch Belohnungen wie Spitzhacken, Gleiter und Skins bringt. Schaut also in der Winter-Lodge vorbei und holt euch eure Challenge und Geschenk!

Im Februar startet dann das nächste große Ding in Fortnite – Eine neue Season. Was wir bisher schon darüber wissen, zeigen wir euch hier: