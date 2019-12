Fortnite: Schüre ein Lagerfeuer – Das sind die Fundorte auf der Map

Für Tag 2 vom Winterfest 2019 in Fortnite sollt ihr auf der Map Lagerfeuer schüren. Wir zeigen euch die Fundorte auf der Map.

Was ist die Challenge? In Fortnite läuft gerade die Feier um das Winterfest, die regelmäßig neue Aufgaben für euch freischaltet. Heute, am 19 Dezember, starte die Aufgabe, die sich um Lagerfeuer auf der Map dreht.

Eins davon sollt ihr entzünden und anschließend nochmal anfachen. Schon ist die Aufgabe erledigt. Das Ganze ist denkbar einfach, denn es gibt etliche Spots auf der Map, wo ihr die Feuer entfachen könnt. Dennoch zeigen wir euch hier eine Übersichtskarte mit Fundorten, damit ihr vielleicht ein bisschen Zeit spart oder eine bestimmte Route für ein Match festlegen könnt.

Wie entfache ich das Feuer? Nachdem ihr das Lagerfeuer wie gewohnt entzündet, steht eine weitere Option bereit. Die nennt sich „Lagerfeuer anfachen“, benötigt dafür aber 30 Holz als Material.

Sammelt also Holz in der Nähe des Lagerfeuers, um dieses dann nochmal anzufachen. Schon habt ihr die Aufgabe erledigt und könnt euch neuen Herausforderungen widmen, die euch Fortnite stellt.

Brennt das Feuer, stellt es euch außerdem Lebenspunkte wieder her.

Das ist die Belohnung für die Aufgabe mit dem Lagerfeuer in Fortnite

Was ist gerade los in Fortnite? Kurz vor Weihnachten startete Fortnite jetzt mit einem Winterfest, das euch Skins, Spitzhacken und weitere Inhalte schenkt. Jeden Tag gibt es für euch jetzt ein Geschenk kostenlos – Holt es ab!

Alle 24 Stunden schaltet Fortnite weitere Challenges frei, die ihr beim Durchsuchen des Weihnachtsstrumpfe in der Lodge aktiviert.

Wer also die Challenges der letzten Wochen schon erledigt und auch die Buchstaben F-O-R-T-N-I-T-E schon gefunden hat, der erhält jetzt nochmal ein paar neue Ziele im Battle-Royale-Modus von Fortnite.

Im Februar startet dann das nächste große Ding in Fortnite – Eine neue Season. Was wir bisher schon darüber wissen, zeigen wir euch hier: