Für Tag 12 vom Winterfest 2019 in Fortnite sollt ihr 3 Schneeflocken-Dekorationen zerstören. Wir zeigen euch die Fundorte der Dekorationen auf der Map und was es als Belohnung für die Challenge gibt.

Was ist die Challenge? In Fortnite läuft gerade die Feier um das Winterfest, die regelmäßig neue Aufgaben für euch freischaltet. Heute, am 29. Dezember, startet die Aufgabe, die sich um Schneeflocken-Dekorationen dreht.

Wir zeigen euch, welche Dekorationen gemeint sind, wo ihr das am besten erledigen könnt und welche Belohnung ihr dafür erhaltet.

Schneeflocken-Dekoration zerstören – So geht’s ganz einfach

Um die Aufgabe zu erledigen und die Belohnung zu erhalten, sollt ihr 3 Schneeflocken-Dekorationen zerstören. Wir zeigen euch, an welchem Ort ihr sicher 3 findet.

Fundort auf der Map:

Landet bei dem Orientierungspunkt: Logjam Sägewerk. Dort findet ihr gleich mehrere Schneeflocken, in dem Sägewerk-Gebäude.

Bei manchen Schneeflocken müsst ihr euch hoch bauen, da sie hoch aufgehängt wurden. Danach könnt ihr sie einfach mit der Spitzhacke zerstören.

Dies sollt ihr dann insgesamt 3-Mal machen, damit die Aufgabe erfüllt ist und ihr die Belohnung in Fortnite erhaltet.

So sieht die Schneeflocken-Dekoration aus:

Wenn ihr euch den genauen Fundort der Schneeflocken beim Sägewerk lieber auf Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Diese Belohnung gibt es für die Aufgabe heute in Fortnite

Welche Belohnung erhält man für die Herausforderung? Für das Erledigen dieser Challenge erhaltet ihr eine coole Belohnung. Es gibt nämlich ein Schneeflocken-Rückenaccessoire.

Dieses könnt ihr dann für das Schmücken eures Skins verwenden.

So sieht die Belohnung aus:

Was ist gerade los in Fortnite? Gerade läuft in Fortnite das Winterfest-Event, bei dem ihr täglich eine Challenge bei eurem Winterstrumpf freischalten könnt.

Außerdem könnt ihr in der Winter-Lodge täglich ein Geschenk öffnen, das euch Belohnungen wie Spitzhacken, Gleiter und Skins bringt. Schaut also in der Winter-Lodge vorbei und holt euch eure Challenges und Geschenke!

Bald könnte uns schon das nächste große Event zu Silvester erwarten: