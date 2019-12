Für Tag 13 vom Winterfest 2019 in Fortnite sollt ihr Eistruhen durchsuchen. Wir zeigen euch die Fundorte der Kühlboxen auf der Map und was es als Belohnung für die Challenge gibt.

Was ist die Challenge? In Fortnite läuft gerade die Feier um das Winterfest, die regelmäßig neue Aufgaben für euch freischaltet. Heute, am 30. Dezember, startet die Aufgabe, die sich um 2 Kühlboxen dreht.

Diese Aufgabe ist nicht schwer, denn ihr findet die Eisboxen an mehreren Orten. Wir zeigen euch außerdem einen Ort, an dem ihr sicher 2 Eistruhen findet.

Fortnite: Fundorte der Kühlboxen

Fundorte auf der Map:

Ihr findet die Kühltruhen bei:

Sweaty Sands, auf dem Dach des höchsten Gebäudes

Der Tankstelle, östlich von Pleasant Park, bei der blauen Brücke

Dirty Docks, in der großen Fabrik

Gasthaus Schlotter, außerhalb des Eis-Gebäudes

Misty Meadows, auf der rechten Seite der Stadt

Weeping Woods im größten Haus

Im Büro des Logjam Sägewerks

Tankstelle, westlich von Holly Hedges

Wenn ihr euch die genauen Fundorte der Kühlboxen lieber im Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

So durchsucht ihr die Kühlboxen am schnellsten

Wie sehen die Kühlboxen aus? Die Kühltruhen findet ihr an verschiedenen Orten und genau wie Truhen, könnt ihr sie auch durchsuchen.

So sehen die Eisboxen aus:

Kühlboxen bei Weeping Woods

Wenn ihr die Aufgabe besonders schnell erledigen möchtet, empfiehlt es sich, die Eistruhen bei Weeping Woods aufzusuchen.

Dort werdet ihr nämlich bis zu 3 Kühlboxen finden. Alle befinden sich im größten Haus und sind in verschiedenen Zimmern verteilt. Ihr solltet sie aber gut hören können, denn das Geräusch unterscheidet sich zur normalen Truhe.

In diesem Haus bei Weeping Woods müsst ihr suchen:

Welche Belohnung erhält man für die Herausforderung? Wenn ihr 2 Kühltruhen durchsucht habt, erhaltet ihr eine Belohnung dafür. Heute ist die Belohnung ein Eisbären-Spray.

So sieht das Spraylogo aus:

Was ist gerade los in Fortnite? In Fortnite läuft das Winterfest-Event, bei dem ihr täglich eine Challenge bei eurem Winterstrumpf freischalten könnt.

Außerdem könnt ihr in der Winter-Lodge täglich ein Geschenk öffnen, das euch Belohnungen wie Spitzhacken, Gleiter und Skins bringt. Schaut also in der Winter-Lodge vorbei und holt euch eure Challenges und Geschenke!

Bald steht schon Silvester vor der Tür und vermutlich wird uns ein Event in Fortnite erwarten: