Fortnite ist das perfekte Spiel, um eure Nicht-Gamer-Freunde zum Zocken zu bringen

Fortnite ist ein Spiel, das sich ideal für alle eignet, die erstmals mit dem Gaming anfangen wollen. Erfahrt hier, wie ihr mit Epics Erfolgs-Game eure Nicht-Gamer-Bekanntschaften zum Zocken verführen könnt.

Was ist eigentlich Fortnite? Für alle, die es noch nicht wissen: Fortnite ist als bunter Battle-Royale-Shooter bekannt geworden. Das grundlegende Spielprinzip ist, allein oder in einem Team mit bis zu zwei Mitspielern über einer Insel aus einem fliegenden Partybus zu springen und am Boden angekommen allerlei Waffen und Ausrüstung zu sammeln.

Ziel ist es, so viele andere Spieler zu erledigen und als letzter Spieler (oder Team) übrigzubleiben. Damit das Spiel sich nicht ewig hinzieht, wird die Spielwelt in regelmäßigen Abständen kleiner, weil eine Art elektrischer Sturm immer mehr Teile der Insel zu einer tödlichen Umgebung macht.

Die letzten Kämpfe finden also in einem sehr engen Umfeld statt und sind entsprechend wild und dramatisch. Soweit ähnelt Fortnite allen anderen Spielen dieses Genres. Als Besonderheit bietet Epics Erfolgstitel aber noch voll zerstörbare Umgebung, die ihr im regulären Spielmodus auch mit einem Erntewerkzeug abbauen könnt. Die so gewonnenen Rohstoffe lassen sich dann zu Deckung und Bauwerken verwerten.

Warum ist gerade Fortnite das ideale Einsteiger-Game?

So viel zu Fortnite an sich. Doch warum ist ausgerechnet dieses Spiel so gut geeignet, um Nicht-Gamer aus eurem sozialen Umfeld zum Zocken zu bewegen? Die folgenden Absätze erklären es euch.

Es kostet nix

Gaming kann ein teures Hobby werden, wenn man sich teure Vollpreistitel kaufen soll. Das schreckt so manchen Nicht-Gamer ab. Doch bei Fortnite könnt ihr die Frage “Aber ich will da jetzt echt kein Geld für ausgeben” getrost vom Tisch wischen.

Denn Fortnite ist ein Free2Play-Spiel, das euch sämtliche Spielinhalte völlig kostenlos genießen lässt. Und keine Sorge, auch auf die wahrscheinlich folgende Frage “Aber da sind doch sicher irgendwelche versteckten Kosten, die mich abzocken” könnt ihr ebenso leicht antworten.

Skins sind cool, aber optional.

Denn Fortnite verdient sein Geld über Mikrotransaktionen, für kosmetische Inhalte und den Premium-Battle-Pass. Beides ist aber in keiner Weise nötig, um Spaß im Spiel zu haben. Es handelt sich nur um digitale Outfits, mit denen man dann halt als eine andere Spielfigur zocken kann. Wenn man keine sogenannten Skins kauft, teilt einem das Spiel jede Runde eine zufällige Standardfigur zu.

Spielerische Vorteile bringen andere Skins nicht, es geht nur um den Spaß, als Gestalten wie Geralt von Riva oder Darth Vader herumzurennen. Wenn man einfach nur ein paar Runden spielen und das Game austesten will, braucht man nichts zu zahlen und wenn man auch später partout nichts ausgeben will, dann ist das auch völlig ok und man kann Fortnite so lange und oft zocken, wie man möchte.

Es ist bunt und harmlos

Fortnite ist primär ein Shooter und bei diesem Genre haben viele Nicht-Gamer oft Vorurteile wegen der Gewaltdarstellung. Doch keine Sorge, Fortnite ist kein düsteres Game, in dem sich Soldaten gegenseitig blutig in Stücke schießen. Vielmehr spielt Fortnite in einer bunten Fantasy-Welt, in der sich Figuren aus allerlei berühmten Franchises tummeln.

Das ganze Geballer kommt dabei ohne Blut und andere Gewaltdarstellungen aus. Wer abgeschossen wird, stirbt nicht einmal, sondern wird vom Spielfeld gebeamt. Es gibt also auch keine Leichen oder dergleichen. Fortnite ähnelt eher einer spaßigen Runde Paintball als einem brutalen Militärkonflikt.

Wenn also grundsätzlich an lustigen Ballereien Interesse zeigt, aber keinen Bock auf Gewalt, Blut und Morde hat, kann bei Fortnite guten Gewissens zugreifen und Spaß haben.

Es ist intuitiv spielbar

So manches Spiel benötigt einiges an Geschick und Übung, um es vernünftig zu zocken. Und dann sind da noch diverse komplizierte Spielmechanismen, die Neueinsteiger schnell überfordern. Beispielsweise, wenn man in einem Spiel eine Waffe findet, aber keine Ahnung hat, ob die gut ist oder nicht und wie man sie optimal mit Zubehör aufwertet.

Fortnite hingegen nutzt ein eingängiges System, das Waffen in Seltenheitsgrade unterteilt. Graue Waffen sind die schlechtesten, lila und goldene die besten. Allein schon die Präsentation dieser Seltenheitsgrade zeigt dem Spieler intuitiv, welche Wumme besser ist.

Brutal Bastion

Außerdem gibt es keine Upgrades, mit denen man eine vermeintlich nutzlose Wumme erst richtig gut macht. In Fortnite kann man sich einfach ein Schießeisen schnappen und damit intuitiv losballern.

Lediglich das Bauen – also die Möglichkeit, überall in der Spielwelt Deckung und wahre Festungen zu errichten – könnte viele Neueinsteiger überfordern. Doch zum Glück gibt es seit dem Sommer 2022 die Möglichkeit, Fortnite in einem speziellen “Null-Bau-Modus” zu spielen. Dort geht es dann lediglich um euer Geschick als Schütze und nicht darum, schnell beeindruckende Bollwerke aus dem Boden zu stampfen.

Es vereint gleich mehrere Genres und Games

Der Ursprung von Fortnite war der eingangs erwähnte Battle-Royale-Modus. Doch mittlerweile gibt es noch weitere Spielmodi und komplett eigene Spiele innerhalb von Fortnite. Wer keine Lust auf Battle Royale hat, kann sich in Arena-Matches austoben, wo zwei kleine Teams gegeneinander kämpfen. Wer es hingegen lieber richtig massiv will, der meldet sich zur Gruppenkeile an. Dort fechten Teams zu je 50 Spielern eine epische Schlacht aus.

Quelle: FortniteIntel

Dazu kommen aber noch weitere Spielmodi, die gar nichts mehr mit dem Ursprungsspiel zu tun haben. Man kann beispielsweise einfach nur in der Spielwelt abhängen und sich mit Freunden virtuell treffen. Oder ihr seht in der Liste der selbstgebauten Spielmodi nach. Dort haben findige Spieler mithilfe der Kreativfunktionen eigene Welten im Spiel erschaffen, die teilweise völlig andere Spiele simulieren.

So gibt es beispielsweise Rennstrecken, Prügelspiel-Arenen, Puzzle-Games, gemütliche Berghütten fürs Weihnachtsfest und Escape-Rooms, aus denen man in einer bestimmten Zeit entkommen muss. Wer also keine Lust auf Shooter-Action hat, der findet in diesem mannigfaltigen Fundus sicherlich ein Spiel, das ihm gefällt.

So viel zu den Argumenten, die für Fortnite als ideales Einsteiger-Game für werdende Spieler sprechen. Und in der Tat funktioniert es, denn es gibt diverse Fälle, in denen Fortnite-Fans unter anderem ihre Großeltern fürs Gaming begeistern konnten: Opa hat über 600 Wins, Enkel entwirft ihm Skins und die Community liebt es