Mit dieser Taktik könnt ihr die Aufgabe sogar in nur einer Runde erledigen und müsst euch nicht ewig damit herumschlagen. Ein geeigneter Ort, um diese Aufgabe zu machen ist Catty Corner, wie das YouTube-Video von Fortnite Events zeigt. Er zeigt euch gleich die Route, um so viele Sofortgegenstände wie möglich zu finden:

Solltet ihr vermehrt Gegenstände finden, die nur Lebenspunkte heilen, könnt ihr euch aus einer Höhe fallen lassen, um Schaden zuzufügen oder ihr setzt euch in ein Lagerfeuer, denn dies richtet jetzt Schaden an, anstatt euch zu heilen.

Was müsst ihr machen? Obwohl die Aufgabe nicht im Menü angezeigt wird, ist sie doch Teil der EP-Rausch-Missionen der 2. Woche. Wenn ihr nämlich zufällig einen Sofortgegenstand verbraucht, wird die Herausforderung in der Runde angezeigt.

In der 2. Woche der EP-Rausch-Missionen gibt es eine versteckte Aufgabe, die nicht im Herausforderungs-Menü angezeigt wird. Dabei sollt ihr eine Menge Sofortgegenstände verbrauchen. Diese Aufgabe wurde von Dataminern geleakt (via Twitter ), doch tauchte dann nicht bei den Aufgaben auf.

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite neigt sich Season 4 – Kapitel 2 langsam dem Ende und Season 5 wird bald starten . Bis dahin können Spieler noch verschiedene EP-Rausch-Herausforderungen erledigen.

