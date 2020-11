Die Herausforderungen von Woche 12 in Season 4 (Kapitel 2 Season 4) in Fortnite wurden geleakt. Wir zeigen euch, welche Challenges wohl auf euch zukommen und wie ihr sie lösen könnt.

Was ist das für ein Leak? Wöchentlich stellt Fortnite seine Spieler vor neue Aufgaben in einer Season. Damit können sie ihren Battle Pass aufstufen, in dem viele verschiedene Cosmetics und V-Bucks enthalten sind.

Bevor die Challenges heute Nachmittag, am 12. November offiziell vorgestellt werden, machte sich schon ein Leak breit. Der kommt von Dataminern, die sich die Spieldaten genau angeschaut haben.

Aufgaben der Season 4 Woche 12

Welche Aufgaben könnten euch erwarten? Der Dataminer FireMonkey, der schon mehrmals die Challenges vertrauenswürdig geleakt hat, fand die Herausforderungen der 12. Woche (via Twitter). Diese Extravaganza-Challenges erwarten euch wohl:

Füge Gegnern Schaden mit Schrotflinten zu (3 Stufen)

Eliminiere Gegner mit Waffen der Seltenheit: ungewöhnlich, selten und episch (je 7 Eliminierungen pro Seltenheit)

Verursache Schaden mit Helikopter-Rotationsblättern (3 Stufen)

Fange Fische

Fange Fische mit einer Profi-Angelrute

Fange Fische mit einer Explosionswaffe

Schieße auf einen Gasbehälter, der von einem Teammate in die Luft geworfen wird, bevor er den Boden erreicht

Verbrauche Sofortgegenstände

Das sind die Aufgaben, die euch vermutlich in der nächsten Zeit beschäftigen werden, bedenkt aber, dass es sich hier erst Mal um einen Leak handelt und sich die Challenges noch ändern könnten.

So löst ihr die Aufgaben der Woche 12

Das müsst ihr machen: In dieser Woche scheinen uns keine Challenges zu erwarten, bei denen man einen bestimmten Ort aufsuchen muss, den man nicht gleich findet. In dieser Woche sollt ihr Eliminierungen erzielen, viel Schaden zufügen und ein bisschen angeln.

Schaden und Eliminierungen erzielen: Da ihr Schaden mit Schrotflinten verursachen sollt, könnt ihr euch direkt eine in den Seltenheiten grün, blau oder lila schnappen und damit gleich Kills horden. So erledigt ihr gleich beide Aufgaben gleichzeitig und kommt schneller ans Ziel.

Macht euch mit eurem Team auf die Jagd und verursacht so viel Schaden wie möglich

Verursache Schaden mit Helikopter: Diese Aufgabe könnte ein bisschen schwieriger sein, denn es reicht nicht, einfach nur mit einem Choppa gegen einen Gegner zu fliegen. Hier müsst ihr wohl mehrmals euer Glück versuchen und so tief wie möglich in der Nähe der Gegner fliegen.

Fange Fische in 3 verschiedenen Varianten: Bei dieser Aufgabe sollte es nicht schwer sein, doch es kann Zeit kosten. Am besten sucht ihr euch ein ruhiges Plätzchen, an dem ihr Angeln könnt und legt los. Fische gibt es mehr als genug in Season 4, die wurden nämlich heimlich eingeführt:

Fortnite: 4 geheime Dinge aus Season 4, die ihr bestimmt noch nicht kennt

Fische mit Explosionswaffen zu fangen, funktioniert am einfachsten, wenn ihr mit einem Motorboot zu den Angelstellen fahrt und dort mit den eingebauten Raketen abschießt.

Gasbehälter in der Luft treffen: Hier solltet ihr euch mit einem Teamkameraden auf die Suche nach einem Gasbehälter machen. Bittet dann euren Teammate diesen in die Luft zu werfen. Danach müsst ihr schnell sein und darauf schießen.

Verbrauche Sofortgegenstände: Hier sind die kleinen Früchte und Gemüse gemeint, die ihr essen könnt, damit sie euch heilen oder schneller machen. Falls ihr eine Sofortgegenstand-Box findet, öffnet diese unbedingt und nehmt die Gegenstände daraus mit, wenn ihr sie nicht gleich konsumieren könnt, weil ihr volle Lebenspunkte habt.

Macht euch auf die Suche nach den Sofortgegenständen

Falls ihr nach der Erledigung aller dieser Aufgaben immer noch mehr Erfahrungspunkte für euren Battle-Pass braucht, solltet ihr noch die geheime Challenge der Season 4 erledigen. Dort versuchen die Zwerge die Map in die Luft zu jagen und ihr müsst sie davon abhalten. Die ganze Mission belohnt euch mit 90.000 Erfahrungspunkten.