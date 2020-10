Fortnite: Geheime Mission in Season 4 gibt euch viel EP – So löst ihr sie

In Season 4 von Fortnite: Battle Royale gibt es eine geheime Mission, in der ihr Zwerge davon abhalten sollt, die ganze Map zu sprengen. Durch die Aufgaben werdet ihr mit vielen Erfahrungspunkten belohnt. Wir zeigen euch, wie ihr sie löst und alle Fundorte.

Was ist das für eine Herausforderung? In Fortnite Season 4 Kapitel 2 läuft zusätzlich zum Kampf zwischen den Marvel-Superhelden und Galactus, gerade eine Nebenstory, bei der anscheinend die Zwerge planen, die Map in die Luft zu jagen.

Diese Mission ist aber geheim und im Spiel nicht leicht zu finden. In Season 2 gab es ebenfalls so eine Auftragsreihe, doch damals führten die Zwerge einen Krieg gegen die Teddybären.

So löst ihr die geheime Zwergen-Mission

Die Zwergen-Mission besteht aus 3 verschiedenen Aufträgen, die ihr erledigen sollt. Nach Erledigung einer Phase werdet ihr jedoch gleich mit Erfahrungspunkten belohnt. Wir erklären euch die einzelnen Schritte dazu.

1. Phase – Finde die Zwerge

Was müsst ihr machen? Zuerst müsst ihr eine Zwergen-Gruppe finden. Die Zwerge bilden eine Reihe und ganz vorne steht einer mit Zeitschriften in der Hand. Diesen Zwerg sollt ihr einmal mit eurer Spitzhacke schlagen, um die Aufgabe zu erfüllen.

Diese Zwergen-Gruppe müsst ihr finden

Diese kleine Truppe findet ihr am Strand, hinter Lokis Leuchtturm, im Gitterfeld C1. Habt ihr sie gefunden und den Anführer mit der Spitzhacke getroffen, bekommt ihr 20.000 EP.

2. Phase – Finde den Plan

Was müsst ihr machen? Jetzt macht ihr euch auf die Suche nach dem Zwerg, der die Übersichtskarte hat und studiert. Dafür müsst ihr bei der alten Shadow-Basis, südlich von Weeping Woods, landen.

Dort befindet sich ein Untergrund, bei dem man in Season 2 noch runterfiel und von Lasern attackiert wurde. In Season 4 seid ihr jedoch sicher und könnt den Untergrund einfach betreten. Auf der rechten Seite seht ihr einen Lüftungsschacht, den ihr öffnen könnt und dahinter befindet sich der geheime Planungsraum der Zwerge.

In diesem Raum befindet sich die Bomben-Karte

Sobald ihr den Raum betreten habt, ist die erste Phase erfüllt und ihr erhaltet dafür 20.000 Erfahrungspunkte.

2. Phase – Entschärfe die Bomben

Was müsst ihr machen? Im 2. Teil geht es darum, die Bomben zu entschärfen, die die Zwerge auf der Map verteilt haben. Es gibt insgesamt 5 Bomben, die sich alle an einem anderen Ort befinden.

Fundorte auf der Map:

An diesen 5 markierten Orten findet ihr jeweils eine Bombe

Insgesamt findet ihr an diesen 5 benannten Orten je eine Bombe:

Steamy Stacks: Beim hinteren Atom-Reaktor

Craggy Cliffs: Unter dem größten Haus (Richtung Klippen)

Sweaty Sands: Außerhalb des höchsten Gebäudes

Holly Hedges: Beim Garten-Center außerhalb des Einkaufscenters

Misty Meadows: Unter der Brücke, welche sich in der Mitte befindet

Bei jedem Fundort werdet ihr 2 Zwerge und eine Slurp-Bombe finden. Sobald ihr euch der Bombe nähert, könnt ihr sie durch eine Interaktion entschärfen. Habt ihr alle 5 entschärft, erhaltet ihr wieder 20.000 EP als Belohnung.

Diese Aufgabe erinnert ein bisschen an die Batman-Challenges, als man durch die Map gehetzt wurde und Gasbehälter entschärfen musste.

In diesem Video seht ihr alle 5 Fundorte der Bomben

Wichtig: Die Bomben lassen sich nicht im Gruppenkeile-Modus entschärfen. Ihr müsst euer Glück also in Solo-, Duo- oder Team-Runden probieren. Ihr könnt die Bomben aber in verschiedenen Matches entschärfen.

Habt ihr alle Challenges aus dieser Auftragsreihe erledigt, habt ihr insgesamt 60.000 Erfahrungspunkte gesammelt. Das ist ein großer Schub, der euch für die nächste Battle-Pass-Stufe helfen kann. Immerhin seid ihr dann ein ganzes Stück näher an den Marvel-Superhelden-Skins aus Season 4.