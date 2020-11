In Season 4 von Fortnite: Battle Royale gibt es eine geheime Mission, in der ihr Zwerge davon abhalten sollt, die ganze Map zu sprengen. Nun gibt es eine weitere Aufgabe, die euch mit Erfahrungspunkten belohnt. Wir zeigen euch, wie ihr sie löst und an welchem Fundort ihr das erledigen sollt.

Was ist das für eine Herausforderung? In Fortnite Season 4 Kapitel 2 läuft, zusätzlich zum Kampf zwischen den Marvel-Superhelden und Galactus, gerade eine Nebenstory, bei der anscheinend die Zwerge planen, die Map in die Luft zu jagen.

Diese Mission ist aber geheim und im Spiel nicht leicht zu finden. In Season 2 gab es ebenfalls so eine Auftragsreihe, doch damals führten die Zwerge einen Krieg gegen die Teddybären.

So löst ihr die geheime Zwergen-Mission

Die Zwergen-Mission besteht aus 5 verschiedenen Aufträgen, die ihr erledigen sollt. Nach Erledigung einer Phase werdet ihr jedoch gleich mit Erfahrungspunkten belohnt. Bei der letzten Phase mussten sich Spieler nach dem meistgesuchten Spraymotiv auf die Suche machen. Nun erklären wir euch die 5. Phase.

Falls ihr die ersten drei Phasen noch nicht gespielt erledigt habt, findet ihr hier eine Übersicht aller Zwergen-Missionen, die wir für euch zusammengefasst haben:

Fortnite: Geheime Mission in Season 4 gibt euch viel EP – So löst ihr sie

5. Phase – Zollt dem Zwerg den letzten Respekt

Was müsst ihr machen? Für die 5. Phase werdet ihr wieder auf die Fortnite-Map geschickt und sollt dort ein Grab eines Zwerges suchen. Bei dem sollt ihr dann euren letzten Respekt erweisen.

Das ist der Fundort:

Bei Slurpy Swamp befindet sich das Zwergen-Grab

Für die Erledigung dieser Aufgabe müsst ihr im nördlichen Teil von Slurpy Swamp (außerhalb der Slurp-Fabrik) das Grab aufsuchen und dort mit der Interaktionstaste euren letzten Respekt zollen.

Das Grab befindet sich bei den Sümpfen, hinter einem großen Baum. Es ist leicht zu erkennen, da eine Zwergen-Statue aus Stein dort aufgestellt wurde. Wenn ihr euch den genauen Fundort lieber auf Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Wichtig: Ihr werdet das Grab erst finden und die Aufgabe erledigen können, wenn ihr das neueste Update 14.50 heruntergeladen habt.

Das ist die Belohnung: Für diese Zwergen-Mission gibt es 20.000 EP als Belohnung für euch. Zusammen mit den vorherigen Phasen kommt ihr somit auf 80.000 zusätzliche Erfahrungspunkte.

Mit diesen Erfahrungspunkten, die ihr durch alle Zwergen-Missionen zusätzlich verdienen könnt, erhaltet ihr einen ordentlichen Boost für das Aufleveln. Das lohnt sich besonders, wenn ihr euren Battle-Pass aufstufen wollt. Immerhin gibt es dort allerlei coole Marvel-Skins, die ihr nach dem Ende von Season 4 nicht mehr freischalten könnt.