Fortnite: Patch 14.50 – Deutsche Patch-Notes mit Jet-Packs und Challenges

Wie hat sich Fortnite durch Patch 14.50 verändert? Wir zeigen euch in den Patch Notes auf Deutsch alles, was ihr zum neuen Update wissen müsst. Mit dabei sind Jet-Packs und kleine Map-Änderungen.

Um was geht es? Heute, am 3. November 2020, erschien das Update 14.50 in Fortnite. Epic Games nahm dafür heute die Server offline und platzierte den Patch.

Da es bisher noch keine offiziellen Patch Notes von Epic Games zum Update gibt, zeigen wir euch hier die Änderungen, die Dataminer und Spieler bereits finden konnten. Wir werden diesen Artikel dann weiter für euch updaten.

Wo bleibt das Update für PS4? Aktuell gibt es Probleme beim Patch 14.50 auf der PS4, wodurch das Update für diese Nutzer später kommt. Fortnite erklärt auf Twitter, dass PlayStation-Spieler erstmal auf Patch 14.40 weiterspielen müssen, bis sie das Update herunterladen können. (via Twitter)

Wie sieht die Map jetzt aus?

Dataminer haben sich die neue Map aus dem Code des Updates gezogen und auf Twitter geteilt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es scheint, dass ein paar der Halloween-Inhalte entfernt wurden und die Karte wieder „normal“ aussieht.

Galactus: Der Standort von Galactus hat sich verändert. Wie Dataminer _fevers_ auf Twitter berichtet, findet man ihn jetzt direkt über dem Ruins-Standort.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Jet-Packs sind zurück

Was ist neu? Die Jet-Packs sind zurück in Fortnite. Doch sie gehören jetzt zu Stark Industries und sollten sogar noch stärker als vorher sein. Das bestätigte Epic Games in einer E-Mail. Geht also raus und probiert die Iron Man Jet-Packs direkt mal aus.

Neue Bonus-Challenges XP Xtravaganza

Was ist das? Auf euch warten eine Reihe neuer Challenges im Spiel. Noch bevor die Season zum Ende des Novembers endet, könnt ihr damit viele Erfahrungspunkte sammeln und euren Battle Pass füllen.

Was wir bisher zum Ende von Season 4 und Start von Season 5 in Fortnite wissen.

Vorbereitung für PS5 und Xbox Series X und S

Dieses Update war zur Vorbereitung für den Launch der neuen Konsolen wichtig. Epic Games will, dass direkt an Tag 1 der Releases Fortnite auf den Konsolen zur Verfügung steht und gut läuft.

Xbox Series X und S am 10. November:

4K-Auflösung mit 60 FPS auf Series X

Dynamische Grafik und Physik auf Series X

1080p-Auflösung mit 60 FPS auf Series S Die Xbox Series S unterstützt einen Großteil der visuellen Verbesserungen, die auf der Series X verfügbar sind

Startet schneller in eure Matches Bessere Ladezeiten bringen euch noch schneller in die Spiele



Verbesserter Splitscreen mit 60 FPS

PlayStation 5 am 19. November (in Europa)

4K-Auflösung mit 60 FPS

Dynamische Grafik und Physik

Mehr Immersion dank DualSense-Wireless-Controller Das haptische Feedback des Controllers lässt euch Waffen noch besser spüren

Wählt euren Lieblingsmodus direkt vom Home-Bildschirm der PS5 Direkt in der Lobby könnt ihr zwischen Solo, Duo oder Team-Modi wählen.

Startet schneller in eure Matches Durch neue Festplatten und weiteren Änderungen ladet ihr schneller in die Matches

Verbesserter Splitscreen mit 60 FPS

Neu im Update ist außerdem die Serie für Lachlan. Ihr könnt in Fortnite das Lachlan-Set gewinnen, noch bevor andere Spieler es im Shop kaufen können.