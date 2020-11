Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 14.50?

Heute, am Dienstag, den 3. November, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 14.50 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Die Entwickler von Epic Games bringen heute das Update 14.50 für Fortnite. Den Server-Down kündigten die Entwickler bereits auf Twitter an. Der Patch soll Fortnite für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X bereitmachen.

Welche weiteren Änderungen es in Fortnite geben wird, ist noch unklar. Möglicherweise sind ein paar überraschende Neuheiten im Patch versteckt. Doch bevor ihr das herausfinden könnt, werden die Server erstmal heruntergefahren.

Fortnite-Server offline – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 14.50 startet heute wie gewohnt vormittags, um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr könnt ihr also zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird für unbestimmte Zeit down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Bei technischen Problemen oder anderweitigen, unvorgesehenen Hürden könnten die Wartungsarbeiten auch länger dauern. Wir informieren euch dann hier auf MeinMMO darüber.

Wann kommen die Patch-Notes? Nach den Erfahrungen der letzten Updates in Fortnite werden wohl wieder keine oder nur grob erklärte Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht.

Wir werden aber die wichtigsten Änderungen sammeln und in Form von deutschen Patch Notes für euch veröffentlichen.

Welche Inhalte bringt Update 14.50?

Vorbereitung auf die Next-Gen: Epic Games kündigte bereits an, dass beide neuen Konsolen direkt zum Release Fortnite spielen können. Der Patch 14.50 ist dafür notwendig, damit das reibungslos klappt.

Am 10. November ist Release der Xbox Series X|S

Auf Series X spielt ihr mit 4K und 60 FPS

Auf Series S spielt ihr mit 1080p und 50 FPS

Der Splitscreen wurde auf beiden Konsolen verbessert und läuft nun auch mit 60 FPS

Die Xbox Series X und S haben wir für euch ausgepackt und Fotos gemacht

Auch für die PlayStation wird es Änderungen geben.

Die PS5 erscheint in Europa am 19. November

Ihr spielt in 4K Auflösung mit 60 FPS

Mit dem neuen DualSense-Controller soll sich Fortnite noch besser anfühlen

Auch auf der PS5 wurde der Splitscreen verbessert und schafft nun 60 FPS

Was passiert noch?

Matchmaking: Im Creative-Matchmaking wurde in Patch 14.50 die Möglichkeit entfernt, Gruppen zu erstellen. Denn das sorgte für Crashes. Man arbeitet jetzt an einer Lösung.

Fortnitemares zu früh beendet: Die Challenges zu den Fortnitemares wurden einen Tag zu früh beendet. Epic Games arbeitet jetzt an einem Plan, das wieder gutzumachen.

Alles, was wir zum Ende von Season 4 und Start von Season 5 in Fortnite wissen, zeigen wir euch hier.