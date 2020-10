Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Fortnite: Geheime Mission in Season 4 gibt euch viel EP – So löst ihr sie

Diese Mission ist aber geheim und im Spiel nicht leicht zu finden. In Season 2 gab es ebenfalls so eine Auftragsreihe , doch damals führten die Zwerge einen Krieg gegen die Teddybären.

Was ist das für eine Herausforderung? In Fortnite Season 4 Kapitel 2 läuft, zusätzlich zum Kampf zwischen den Marvel-Superhelden und Galactus , gerade eine Nebenstory, bei der anscheinend die Zwerge planen, die Map in die Luft zu jagen.

In Season 4 von Fortnite: Battle Royale gibt es eine geheime Mission, in der ihr Zwerge davon abhalten sollt, die ganze Map zu sprengen. Nun gibt es eine weitere Aufgabe, die euch mit Erfahrungspunkten belohnt. Wir zeigen euch, wie ihr sie löst und alle Fundorte, wo ihr die Aufgabe lösen könnt.

